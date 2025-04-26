منى زكي تكشف حقيقة الصورة المتداولة لها من فيلم "الست"

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كشفت الفنانة حقيقة الصورة التي تم تداولها على خلال الساعات الماضية، وقيل إنها بوستر رسمي لفيلمها الجديد " "، الذي يتناول سيرة كوكب الشرق .ونفت منى في بيان لها صحة هذه الصورة، مؤكدة أنها تم توليدها باستخدام ، ولا تمت بصلة لفيلم "الست"، سواء من حيث الكواليس أو المادة الترويجية الرسمية.وأوضحت أن الصورة المتداولة ليست بوستر الفيلم، ولا تمثل أي جزء من كواليس التصوير، مشيرة الى أن العمل لا يزال في مراحله التحضيرية، وسيتم تفاصيله في الوقت المناسب.يُذكر أن منى زكي انتهت من تصوير فيلم "الست"، والذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: ، وعمرو سعد، وكريم ، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.كما تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي"، الذي تقوم ببطولته مع النجم محمد هنيدي، وذلك في المقبل. (لها)