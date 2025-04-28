18
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد زفاف شقيقتها ليلى.. ملك زاهر تكشف سبب تأخرها في الزواج
Lebanon 24
28-04-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الفنانة الشابة
ملك زاهر
عن حبها العميق لوالدها، النجم المصري
أحمد زاهر
، بمناسبة عيد ميلاده، حيث عبرت عن مشاعرها تجاهه من خلال منشور مؤثر على حسابها في "إنستغرام".
Advertisement
وشاركت ملك مقطع فيديو يضم أبرز اللحظات التي جمعتهما، مؤكدًة أن والدها هو السبب
الرئيسي
لتأخرها في اختيار شريك حياتها، موضحةً أنها تجد صعوبة في إيجاد شخص يشبهه، مؤكدة أنه لا يوجد
شخص آخر
مثل والدها.
كتبت ملك في منشورها: "كل سنة وأنت الحب الأول والأخير، كل سنة وأنت مخليني مش قادرة أحب ولا أختار حد بسهولة، عشان أنا مصرة أنه في يوم ما حد يدخل حياتي، يبقى نسخة منك.. وأنت مفيش زيك أصلاً!". كما وصفت والدها بـ"أعظم وأحن أب"، وقالت إنها
أسعد
ابنة وأكثرهن فخرًا به.
ختامًا، أضافت ملك: "كل سنة وأنت صاحبي اللي بحكيله كل حاجة من غير خوف، وحبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه. كل سنة وأنت أغلى وأهم نعمة في حياتنا. ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك يا أحلى وأحن وأجمل زيزو في الدنيا.. بحبك قد الدنيا وما فيها."
من جانبه، رد الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته بكلمات مؤثرة، حيث وصفها بـ"أول فرحة" و"أغلى هدية" في حياته، قائلاً: "انت طيبه يا روح
قلبي يا
حبيبتي وصاحبتي وبنتي، يا أول فرحة شافتها عيني، يا أغلى هدية ربنا أنعم عليّ بيها، يا أحن وأطيب وأجمل وأجدع وأشطر بنوته في الدنيا.. بحبك يا ملوكتي
يا قمر
."
مواضيع ذات صلة
"ظروف نفسية".. هذا سبب عدم حضور أصالة زفاف ابنة أحمد زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"ظروف نفسية".. هذا سبب عدم حضور أصالة زفاف ابنة أحمد زاهر (فيديو)
29/04/2025 05:33:38
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك أحمد زاهر تردّ على انتقادات مسلسل "سيد الناس"
Lebanon 24
ملك أحمد زاهر تردّ على انتقادات مسلسل "سيد الناس"
29/04/2025 05:33:38
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة
Lebanon 24
ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة
29/04/2025 05:33:38
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة على شفا الانهيار بعد 11 عامًا من الزواج.. هل تتحقق "أسوأ نبوءات" ليلى عبد اللطيف؟
Lebanon 24
علاقة على شفا الانهيار بعد 11 عامًا من الزواج.. هل تتحقق "أسوأ نبوءات" ليلى عبد اللطيف؟
29/04/2025 05:33:38
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مغنية شهيرة تستعد للدخول إلى عالم السينما.. تعرفوا عليها!
Lebanon 24
مغنية شهيرة تستعد للدخول إلى عالم السينما.. تعرفوا عليها!
14:00 | 2025-04-28
28/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف محرج لـ إليسا.. ماذا سقط منها على مسرح الأولمبيا؟ (فيديو)
Lebanon 24
موقف محرج لـ إليسا.. ماذا سقط منها على مسرح الأولمبيا؟ (فيديو)
09:16 | 2025-04-28
28/04/2025 09:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ميغان ماركل تكشف لحظات عائلية مع طفليها
Lebanon 24
بالصور... ميغان ماركل تكشف لحظات عائلية مع طفليها
06:18 | 2025-04-28
28/04/2025 06:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بجمبسوت مكشوف.. ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
بجمبسوت مكشوف.. ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
04:51 | 2025-04-28
28/04/2025 04:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بملابس رياضية.. شاهدوا كيف تهتم الإعلامية ديانا فاخوري برشاقتها (صور)
Lebanon 24
أطلت بملابس رياضية.. شاهدوا كيف تهتم الإعلامية ديانا فاخوري برشاقتها (صور)
03:49 | 2025-04-28
28/04/2025 03:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وينو زوجها؟".. نسرين طافش بإطلالة جريئة تستمتع بوقتها برفقة شابين! (فيديو)
Lebanon 24
"وينو زوجها؟".. نسرين طافش بإطلالة جريئة تستمتع بوقتها برفقة شابين! (فيديو)
02:56 | 2025-04-28
28/04/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرّف بطريقة غريبة.. شاهدوا ماذا فعل تيم حسن خلال تواجده مع زوجته وفاء الكيلاني (فيديو)
Lebanon 24
تصرّف بطريقة غريبة.. شاهدوا ماذا فعل تيم حسن خلال تواجده مع زوجته وفاء الكيلاني (فيديو)
01:51 | 2025-04-28
28/04/2025 01:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل مع زوجها في أحد المهرجانات شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
قُبلة حميمة.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل مع زوجها في أحد المهرجانات شاهدوا ماذا حصل
04:23 | 2025-04-28
28/04/2025 04:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع قصف الضاحية.. هذا ما حصل على طريق المطار
Lebanon 24
تزامناً مع قصف الضاحية.. هذا ما حصل على طريق المطار
03:15 | 2025-04-28
28/04/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستصل إلى لبنانيين غداً.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
"دولارات" ستصل إلى لبنانيين غداً.. إليكم هذا الخبر
09:09 | 2025-04-28
28/04/2025 09:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2025-04-28
مغنية شهيرة تستعد للدخول إلى عالم السينما.. تعرفوا عليها!
09:16 | 2025-04-28
موقف محرج لـ إليسا.. ماذا سقط منها على مسرح الأولمبيا؟ (فيديو)
06:18 | 2025-04-28
بالصور... ميغان ماركل تكشف لحظات عائلية مع طفليها
04:51 | 2025-04-28
بجمبسوت مكشوف.. ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
03:49 | 2025-04-28
أطلت بملابس رياضية.. شاهدوا كيف تهتم الإعلامية ديانا فاخوري برشاقتها (صور)
03:05 | 2025-04-28
على متن يخت.. ملكة جمال لبنان ندى كوسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة (فيديو)
فيديو
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
Lebanon 24
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
23:30 | 2025-04-27
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
29/04/2025 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24