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المرأة

بعد زفاف شقيقتها ليلى.. ملك زاهر تكشف سبب تأخرها في الزواج

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:00
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أعربت الفنانة الشابة ملك زاهر عن حبها العميق لوالدها، النجم المصري أحمد زاهر، بمناسبة عيد ميلاده، حيث عبرت عن مشاعرها تجاهه من خلال منشور مؤثر على حسابها في "إنستغرام".
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وشاركت ملك مقطع فيديو يضم أبرز اللحظات التي جمعتهما، مؤكدًة أن والدها هو السبب الرئيسي لتأخرها في اختيار شريك حياتها، موضحةً أنها تجد صعوبة في إيجاد شخص يشبهه، مؤكدة أنه لا يوجد شخص آخر مثل والدها.

كتبت ملك في منشورها: "كل سنة وأنت الحب الأول والأخير، كل سنة وأنت مخليني مش قادرة أحب ولا أختار حد بسهولة، عشان أنا مصرة أنه في يوم ما حد يدخل حياتي، يبقى نسخة منك.. وأنت مفيش زيك أصلاً!". كما وصفت والدها بـ"أعظم وأحن أب"، وقالت إنها أسعد ابنة وأكثرهن فخرًا به.

ختامًا، أضافت ملك: "كل سنة وأنت صاحبي اللي بحكيله كل حاجة من غير خوف، وحبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه. كل سنة وأنت أغلى وأهم نعمة في حياتنا. ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك يا أحلى وأحن وأجمل زيزو في الدنيا.. بحبك قد الدنيا وما فيها."

من جانبه، رد الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته بكلمات مؤثرة، حيث وصفها بـ"أول فرحة" و"أغلى هدية" في حياته، قائلاً: "انت طيبه يا روح قلبي يا حبيبتي وصاحبتي وبنتي، يا أول فرحة شافتها عيني، يا أغلى هدية ربنا أنعم عليّ بيها، يا أحن وأطيب وأجمل وأجدع وأشطر بنوته في الدنيا.. بحبك يا ملوكتي يا قمر."
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