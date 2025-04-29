آخر المستجدات عن المذيعة المتورطة بتجارة المخدرات... ماذا كشفت التحقيقات؟ (صور)

Advertisement

كشفت عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط المذيعة المتورطة بحيازة وتجارة المخدرات.وأعلنت الوزارة في بيان عن توقيف باقي أفراد العصابة، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه.وكانت التحريات قد كشفت أن المذيعة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك عملت في المجال الإعلامي وقدمت عدة برامج تلفزيونية في فضائيات عدة داخل وخارج مصر. (العربية)