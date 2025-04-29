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المرأة

آخر المستجدات عن المذيعة المتورطة بتجارة المخدرات... ماذا كشفت التحقيقات؟ (صور)

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:42
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كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط المذيعة سارة خليفة المتورطة بحيازة وتجارة المخدرات.
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وأعلنت الوزارة في بيان عن توقيف باقي أفراد العصابة، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه.

وكانت التحريات قد كشفت أن المذيعة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك عملت في المجال الإعلامي وقدمت عدة برامج تلفزيونية في فضائيات عدة داخل وخارج مصر. (العربية)
 
من المضبوطات
 
من المضبوطات
 

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