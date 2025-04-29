فنانة تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة.. فماذا فعلت؟

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في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتكهنات، قامت النجمة بحذف جميع الصور والبوسترات المتعلقة بآخر عملين فنيين شاركت فيهما، وهما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" ومسلسل "كامل العدد 3"، من حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن توضح الأسباب حتى اللحظة.هذا التصرف المفاجئ دفع جمهورها ومتابعيها إلى التساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، حيث ذهب البعض إلى أنه قد يكون نتيجة خلاف بينها وبين صنّاع العملين، بينما ربط آخرون الأمر بانتشار تفيد بوجود توتر في علاقاتها مع بعض أبطال هذه الأعمال. (سيدتي)