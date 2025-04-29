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المرأة
فنانة تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة.. فماذا فعلت؟
Lebanon 24
29-04-2025
|
14:00
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في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتكهنات، قامت النجمة
المصرية
دينا الشربيني
بحذف جميع الصور والبوسترات المتعلقة بآخر عملين فنيين شاركت فيهما، وهما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" ومسلسل "كامل العدد 3"، من حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن توضح الأسباب حتى اللحظة.
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هذا التصرف المفاجئ دفع جمهورها ومتابعيها إلى التساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، حيث ذهب البعض إلى أنه قد يكون نتيجة خلاف بينها وبين صنّاع العملين، بينما ربط آخرون الأمر بانتشار
أخبار
تفيد بوجود توتر في علاقاتها مع بعض أبطال هذه الأعمال. (سيدتي)
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