في حفلها الأخير بأميركا.. رحمة رياض تخطف الأنظار بالأحمر الناري (صور)

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خطفت الفنانة ، الأنظار في إطلالتها في حفلها الأخير بمدينة في أميركا.واختارت رحمة إطلالة أنيقة بالأحمر، إذ ارتدت فستان بأسلوب انيق، جاء بقصّة طويلة وانسيابية مع كاب طويل من الخلف ينسدل من الأكمام ما أضفى أناقة للفستان. جاءت الياقة مفتوحة على شكل حرف V، والقسم العلوي للفستان جاء ضيقا بينما تنسدل تنورة الفستان بتدرجات ناعمة.ومن الناحية الجمالية اختارت رحمة مكياجا ناعما بألوان برونزية أبرزت ملامحها بطريقة ناعمة، واختارت تسريحة شعر منسدلة مع تموجات عريضة.كما تزينت رحمة بمجوهرات لافتة مصنوعة من الأبيض ومرصعة بالماس، ما أضاف مزيدا من الأناقة على إطلالتها.