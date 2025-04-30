طرق طبيعية لتطويل الرموش

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لطالما كانت الرموش الطويلة والكثيفة سمةً جماليةً مرغوبةً.وتُشبه الرموش شعر الرأس في جوانب عديدة، بما في ذلك أنماط نموها. فعلى غرار شعر فروة الرأس، تمرّ الرموش بثلاث مراحل مختلفة: مرحلة النمو، ومرحلة الراحة، ومرحلة الكاتاجين، وهي مرحلة انتقالية قد تتوقّف فيها الرموش عن النمو وتتساقط.ما هي العوامل التي تؤثر على نمو الرموش؟يتأثر نمو الرموش بالحالات الطبية، ونقص التغذية، والتوتر، بالإضافة إلى الصدمات الخارجية، مثل التوتر.وتوضح طبيبة الأميركية الدكتورة في حديث لموقع "shape.com"، أنّ العناية بالرموش على غرار العناية بالشعر، يُمكن أن تُساعد في تحسين صحة الرموش ومظهرها.وتضيف أنّ التعامل مع الرموش بطريقة غير لطيفة قد يؤثّر سلبًا على نموها أو يؤدي إلى تساقطها، على غرار المبالغة في إزالة مكياج العيون، أو فرك العينين أو نتف الرموش باستمرار.كيف تجعلين رموشك تنمو؟ولكن إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، وجينات الرموش الجيدة، واختيار الماسكارا المناسبة، أو تركيب وصلات الرموش، هل هناك أي شيء آخر يُمكننا فعله لتحسين رموشنا بشكل طبيعي؟تقدّم غارشيك بعض العادات الصحية التي يُمكن اتباعها للحصول على رموش مثالية.1- تنظيف الرموش بانتظامإنّ الحفاظ على نظافة الرموش خطوة أولى أساسية لنموها الطبيعي. فإذا كنتِ تضعين مكياج العيون، أزيليه بلطف وبشكل كامل قبل النوم يوميًا.2- عدم المبالغة في استخدام الماسكاراإذا كنتِ تستخدمين الماسكارا بانتظام، اختاري طبقة خفيفة، واحرصي على ترطيب رموشكِ لدعم صحتها.3- الحذر في استخدام مكبس الرموشإذا اضطررتِ لاستخدام مكبس الرموش، فاستخدميه برفق وبشكل صحيح.4- استخدام الزيوت الطبيعيةيُمكن أن تُساعد بعض الزيوت في دعم رموشكِ الحالية.وتنصح غارشيك باستخدام زيت الخروع الذي يُعزز نمو الشعر الصحي والقوي، ويحتوي على حمض الريسينوليك، وهو نوع من الأحماض الدهنية الذي يُعزّز الدموية. واحرصي على وضع الزيت برفق باستخدام فرشاة رموش ناعمة الشعيرات.5- استخدام سيروم الرموشيُمكن أن يُساعد وضع السيروم على خط الرموش في نموها.ومع ذلك، من الضروري استشارة قبل الاستخدام، إذ تتطلّب العديد من هذه السيرومات وصفة طبية، وقد لا تناسب تركيباتها الجميع.6- تناول نظام غذائي متوازنتوضح غارشيك أنّ اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والبروتينات، يُساعد على نمو الرموش.إقرأ أيضاًمن خلال .. كيف يمكن تحسين البشرة والشعر والأظافر؟كما تُساعد العديد من مُكمّلات نمو الشعر المُتاحة في السوق على تحسين نمو الرموش، حيث أنّها تحتوي على فيتامين د، والحديد، والزنك، وفيتامين ب 12، التي تُساعد على نمو الشعر إذا كان الشخص يُعاني من نقصٍ فيها.7- تقليل التوتريمكن للتوتر أن يُؤثّر على نمو الرموش، لذا من المهم الحفاظ على مستويات التوتر قدر الإمكان. (العربي)