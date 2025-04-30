Advertisement

المرأة

طرق طبيعية لتطويل الرموش

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1354048-638816407802749989.jpg
Doc-P-1354048-638816407802749989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لطالما كانت الرموش الطويلة والكثيفة سمةً جماليةً مرغوبةً.

وتُشبه الرموش شعر الرأس في جوانب عديدة، بما في ذلك أنماط نموها. فعلى غرار شعر فروة الرأس، تمرّ الرموش بثلاث مراحل مختلفة: مرحلة النمو، ومرحلة الراحة، ومرحلة الكاتاجين، وهي مرحلة انتقالية قد تتوقّف فيها الرموش عن النمو وتتساقط.
Advertisement

ما هي العوامل التي تؤثر على نمو الرموش؟
يتأثر نمو الرموش بالحالات الطبية، ونقص التغذية، والتوتر، بالإضافة إلى الصدمات الخارجية، مثل التوتر.

وتوضح طبيبة الأمراض الجلدية الأميركية الدكتورة ماريسا غارشيك في حديث لموقع "shape.com"، أنّ العناية بالرموش على غرار العناية بالشعر، يُمكن أن تُساعد في تحسين صحة الرموش ومظهرها.

وتضيف أنّ التعامل مع الرموش بطريقة غير لطيفة قد يؤثّر سلبًا على نموها أو يؤدي إلى تساقطها، على غرار المبالغة في إزالة مكياج العيون، أو فرك العينين أو نتف الرموش باستمرار.

كيف تجعلين رموشك تنمو؟
ولكن إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، وجينات الرموش الجيدة، واختيار الماسكارا المناسبة، أو تركيب وصلات الرموش، هل هناك أي شيء آخر يُمكننا فعله لتحسين رموشنا بشكل طبيعي؟

تقدّم غارشيك بعض العادات الصحية التي يُمكن اتباعها للحصول على رموش مثالية.

1- تنظيف الرموش بانتظام
إنّ الحفاظ على نظافة الرموش خطوة أولى أساسية لنموها الطبيعي. فإذا كنتِ تضعين مكياج العيون، أزيليه بلطف وبشكل كامل قبل النوم يوميًا.

2- عدم المبالغة في استخدام الماسكارا
إذا كنتِ تستخدمين الماسكارا بانتظام، اختاري طبقة خفيفة، واحرصي على ترطيب رموشكِ لدعم صحتها.

3- الحذر في استخدام مكبس الرموش
إذا اضطررتِ لاستخدام مكبس الرموش، فاستخدميه برفق وبشكل صحيح.

4- استخدام الزيوت الطبيعية
يُمكن أن تُساعد بعض الزيوت في دعم رموشكِ الحالية.

وتنصح غارشيك باستخدام زيت الخروع الذي يُعزز نمو الشعر الصحي والقوي، ويحتوي على حمض الريسينوليك، وهو نوع من الأحماض الدهنية الذي يُعزّز الدورة الدموية. واحرصي على وضع الزيت برفق باستخدام فرشاة رموش ناعمة الشعيرات.

5- استخدام سيروم الرموش
يُمكن أن يُساعد وضع السيروم على خط الرموش في نموها.

ومع ذلك، من الضروري استشارة طبيب جلدية قبل الاستخدام، إذ تتطلّب العديد من هذه السيرومات وصفة طبية، وقد لا تناسب تركيباتها الجميع.

6- تناول نظام غذائي متوازن
توضح غارشيك أنّ اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والبروتينات، يُساعد على نمو الرموش.

إقرأ أيضاً
من خلال النظام الغذائي.. كيف يمكن تحسين البشرة والشعر والأظافر؟
كما تُساعد العديد من مُكمّلات نمو الشعر المُتاحة في السوق على تحسين نمو الرموش، حيث أنّها تحتوي على فيتامين د، والحديد، والزنك، وفيتامين ب 12، التي تُساعد على نمو الشعر إذا كان الشخص يُعاني من نقصٍ فيها.

7- تقليل التوتر
يمكن للتوتر أن يُؤثّر على نمو الرموش، لذا من المهم الحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة قدر الإمكان. (العربي)
مواضيع ذات صلة
طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل
lebanon 24
01/05/2025 03:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
طرق مؤكدة لإطالة الشعر بشكل طبيعي
lebanon 24
01/05/2025 03:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": الموارد الطبيعية الأوكرانية الواردة في الاتفاق تشمل الألومنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي
lebanon 24
01/05/2025 03:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
lebanon 24
01/05/2025 03:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:30 | 2025-04-30
09:27 | 2025-04-30
08:25 | 2025-04-30
04:31 | 2025-04-30
03:56 | 2025-04-30
00:34 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24