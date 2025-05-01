قصدت الكاهن ليحصنها من الحسد.. هل ستعتزل نادين نسيب نجيم التمثيل بعد افتتاحها أول متجر لها؟

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احتفلت مؤخرا الممثلة بإفتتاح المتجر الأول بخط التجميل الخاص بها في وسط عائلتها التي رافقتها خلال الحفل، مما جعل إسمها يتصدر التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية.وكشفت نادين عن سعادتها بهذه الخطوة التي إستغرقت 3 سنوات تحضيرات وعمل مستمر، وكانت نادين تطمح لهذه الخطوة هي وفريق عملها الخاص منذ اللحظة الأولى لبداية مشروعها بعالم التجميل؛ فكانت تتمنى أن يكون لمنتجاتها متجر خاص في بلدها ومن ثم تحلم نادن بالوصول لكل بلد في العالم وتصل بمنتجاتها للنساء في جميع بلدان العالم لتمثل لبنان في كل البلاد.وكشفت نادين أنها قصدت ليحصنها من الحسد كما ارتدت اللون الأبيض واعتبرت نفسها في هذا اليوم كأنها ولدت من جديد، وأكدت أنها ستظل فنانة ولن تتخلى عن التمثيل، كما كشفت أن ما يهمها أن تكون المرآة جميلة من الداخل والخارج أيضا .(نواعم)