من دون ظهور خطيبها رجل الأعمال الكويتي.. ابنة هيفا وهبي تستمتع بوقتها على البحر بإطلالات صيفية (صور)

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ويبدو ان زينب في إجازة في إحدى الدول، حيث أطلت وهي تستمتع بوقتها على البحر.



وظهرت زينب بإطلالات صيفية، حيث ارتدت فساتين طويلة من أجواء الصيف والبحر. نشرت ابنة الفنانة صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق .ويبدو ان زينب في إجازة في إحدى الدول، حيث أطلت وهي تستمتع بوقتها على البحر.وظهرت زينب بإطلالات صيفية، حيث ارتدت فساتين طويلة من أجواء الصيف والبحر.

ولم تظهر زينب في الصور مع خطيبها رجل الأعمال الذي أعلنت خطوبتها منه مؤخرا وذلك بعد طلاقها من زوجها الأول.



يُذكر ان زينب تعيش مع ابنتيها ورهف منذ سنوات في .