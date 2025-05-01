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المرأة
من دون ظهور خطيبها رجل الأعمال الكويتي.. ابنة هيفا وهبي تستمتع بوقتها على البحر بإطلالات صيفية (صور)
Lebanon 24
01-05-2025
|
04:20
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نشرت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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ويبدو ان زينب في إجازة في إحدى الدول، حيث أطلت وهي تستمتع بوقتها على البحر.
وظهرت زينب بإطلالات صيفية، حيث ارتدت فساتين طويلة من أجواء الصيف والبحر.
ولم تظهر زينب في الصور مع خطيبها رجل الأعمال
الكويتي
الذي أعلنت خطوبتها منه مؤخرا وذلك بعد طلاقها من زوجها الأول.
يُذكر ان زينب تعيش مع ابنتيها
دانييلا
ورهف منذ سنوات في
الكويت
.
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