"عليا وعلى أعدائي".. نيكول سابا تهدد زوجها يوسف الخال فما القصة؟

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تحدثت الفنانة عن تجربتها الأخيرة في تجسيد شخصية "رقية العسكري" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، ووصفت الدور بأنه من أكثر الشخصيات تعقيدًا وإجهادًا التي قدّمتها خلال مسيرتها الفنية.وأكدت سابا أن رقية تمثل نموذجًا لامرأة قوية وذكية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الشخصيات بات يلفت الانتباه ويحقق صدى واسعًا في زمن تتصدر فيه النساء المشهد بقوة حضورهن وحنكتهن. وقالت: "رقية كانت شخصية تتمتع بدهاء كبير، تعرف متى تنفّذ خطتها وتضرب في الوقت المناسب".وعبّرت نيكول عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقّتها من الجمهور، مرجّحة أن يكون حب الناس للشخصية نابعًا جزئيًا من محبتهم لها شخصيًا.وعلى الصعيد الشخصي، تحدّثت نيكول عن علاقتها القوية بزوجها الفنان ، وقالت مازحة خلال لقائها مع ET بالعربي: "لو صادف يوسف في حياته شخصية مثل رقية، أكيد مش رح أقف مكتوفة الإيدين... عليا وعلى أعدائي!".