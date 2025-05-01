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المرأة

"بيفكروا في مصلحتهم"... ممثلة شهيرة تُهاجم بعض المخرجين!

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:35
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هاجمت الممثلة الشهيرة غادة عبد الرازق بعض المخرجين، واصفةً إياهم بأنهم لا يلتفتون إلا الى آرائهم الشخصية ويرفضون أي رأي آخر، ولا يفكرون إلا في أنفسهم، مشيرةً الى أنها عملت كثيراً مع هذه النوعية من المخرجين.
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وقالت غادة خلال ندوة صحافية: "في مخرجين بيفكروا في مصلحتهم على حساب مصلحة الممثل، وأهم حاجة عندهم كادراتهم هم، وده نوع خطر جداً لأنه بيقلب عليك لو نجاحك مش بيتنسب ليهم، ودي نوعية اشتغلت معاها كتير، اللي بيتضايق من نجوميتي".

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