"بيفكروا في مصلحتهم"... ممثلة شهيرة تُهاجم بعض المخرجين!

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وقالت غادة خلال ندوة صحافية: "في مخرجين بيفكروا في مصلحتهم على حساب مصلحة الممثل، وأهم حاجة عندهم كادراتهم هم، وده نوع خطر جداً لأنه بيقلب عليك لو نجاحك مش بيتنسب ليهم، ودي نوعية اشتغلت معاها كتير، اللي بيتضايق من نجوميتي".