إذ انتقد أحد ملامحها... فنانة تهدد باللجوء إلى القضاء!

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وجاء تهديد بشرى في سياق حديثها عن أهمية المكياج ووسائل التجميل للممثل، ومتى يستخدمها ومتى يستغنى عنها لصالح الدور الذي يجسده.وقالت بشرى على هامش ندوة تفاعلية في " للفيلم ": "في مسلسل " " قصدت إني مطلعش بمكياج لأني أم وست جاية من برا مصر، وهما معندهمش البهرجة ورفاهية والمكياج، وده رد غير مباشر على فكرة التركيز على هوَس الجمال، وإن لازم تكون حلوة".وتابعت: "أنا بعمل الحاجات الطبيعية لكن مش لازم أشيل كل التجاعيد والكرمشة اللي بتبان في وش الممثل لما يضحك أو يتعصب، دي حاجات طبيعية ومهمة تكون موجودة، وأنت من حقك تنتقدني بأدب، لكن لو هتقلّ أدبك هخدك القسم وآخد حقي".وأكدت بشرى أنها تمر حالياً بمشاكل صحية في العظام والرقبة، مما اضطرها لأخذ فترة من الراحة، مشيرةً الى أن المرض اشتد عليها نتيجة تراكمات خلال السنوات الماضية. إذ قالت: "محتاجة راحة لفترة عن تقديمي أعمال فنية، وعندي مشاكل صحية في العظام وعلاج طبيعي على رقبتي ورجلي، وده بسبب نتيجة تراكمات السنوات اللي فاتت".