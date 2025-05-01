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المرأة

إذ انتقد أحد ملامحها... فنانة تهدد باللجوء إلى القضاء!

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:00
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علّقت الفنانة بشرى على التنمّر على بعض الفنانات بسبب ظهورهن من دون مكياج، مهددةً باللجوء الى القضاء إذ تجاوز أحدهم الحدود وانتقد ملامحها.
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وجاء تهديد بشرى في سياق حديثها عن أهمية المكياج ووسائل التجميل للممثل، ومتى يستخدمها ومتى يستغنى عنها لصالح الدور الذي يجسده.

وقالت بشرى على هامش ندوة تفاعلية في "مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير": "في مسلسل "سيد الناس" قصدت إني مطلعش بمكياج لأني أم وست جاية من برا مصر، وهما معندهمش البهرجة ورفاهية البوتوكس والمكياج، وده رد غير مباشر على فكرة التركيز على هوَس الجمال، وإن الست لازم تكون حلوة".

وتابعت: "أنا بعمل الحاجات الطبيعية لكن مش لازم أشيل كل التجاعيد والكرمشة اللي بتبان في وش الممثل لما يضحك أو يتعصب، دي حاجات طبيعية ومهمة تكون موجودة، وأنت من حقك تنتقدني بأدب، لكن لو هتقلّ أدبك هخدك القسم وآخد حقي".

وأكدت بشرى أنها تمر حالياً بمشاكل صحية في العظام والرقبة، مما اضطرها لأخذ فترة من الراحة، مشيرةً الى أن المرض اشتد عليها نتيجة تراكمات خلال السنوات الماضية. إذ قالت: "محتاجة راحة لفترة عن تقديمي أعمال فنية، وعندي مشاكل صحية في العظام وعلاج طبيعي على رقبتي ورجلي، وده بسبب نتيجة تراكمات السنوات اللي فاتت".
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