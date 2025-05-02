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المرأة

"اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".. هكذا علّقت فنانة سورية شهيرة على أحداث صحنايا (صور)

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:36
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علّقت الممثلة السورية شكران مرتجى على الاحداث الحاصلة في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا ، اذ نشرت مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "يا رب تحمي سوريا كلها، بكل اطيافها وطوائفها، وبكل شبر فيها، يا رب نطلب منك اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".
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وفي ستوري أخرى قالت: "الطائفية مو رأي، الطائفية مرض"، كما نشرت صورة أخرى كتب عليها: "الطائفية ما بتحميك.. بتقسمك.. الدين اخلاق والمذهب رأي بس الوطن لازم يكون حضن للجميع"، 
وعلقت شكران على هذه الصورة بالقول: "وهيك عم احكي من 14 سنة وكتار عم يحكوا من قبل.. كتار ما سمعونا.. يا ريت هلق تسمعونا.. بحياة كل اللي راحوا".
 
 
 
 
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