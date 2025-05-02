"اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".. هكذا علّقت فنانة سورية شهيرة على أحداث صحنايا (صور)

علّقت الممثلة على الاحداث الحاصلة في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا ، اذ نشرت مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر ، قالت فيها: " تحمي كلها، بكل اطيافها وطوائفها، وبكل شبر فيها، يا رب نطلب منك اللطف يا رب ".

Advertisement

وفي أخرى قالت: "الطائفية مو رأي، الطائفية مرض"، كما نشرت صورة أخرى كتب عليها: "الطائفية ما بتحميك.. بتقسمك.. الدين اخلاق والمذهب رأي بس الوطن لازم يكون حضن للجميع"،

وعلقت شكران على هذه الصورة بالقول: "وهيك عم احكي من 14 سنة وكتار عم يحكوا من قبل.. كتار ما سمعونا.. هلق تسمعونا.. بحياة كل ".