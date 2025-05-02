جميلة جدا وبملامح أوروبية.. تعرفوا إلى ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر (صورة)

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وأطلت ندى من داخل السيارة، وبدت بغاية الجمال. نشرت إبنة شقيق الفنان صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق .وأطلت ندى من داخل السيارة، وبدت بغاية الجمال.

وتعرّف الجمهور العربي إلى ندى عام 2021 حين أطلّت للمرّة الأولى مع الفنان العراقي، وعلّقت على ظهورها معه بقولها: "توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من خلال الحسابات على . والسبب أن عمّي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التُقطت قبل سنتين في ". وأبدت ندى فخرها بكون كاظم الساهر عمّها، وعلّقت على ذلك قائلةً: "فخر لي أن أكون ابنة أخيه، والناس عرفتني من خلال قرابتي له"



ولفتت ندى الأنظار بجمالها وعينيها الزرقاوتين.