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المرأة
جميلة جدا وبملامح أوروبية.. تعرفوا إلى ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر (صورة)
Lebanon 24
02-05-2025
|
02:41
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نشرت
ندى الساهر
إبنة شقيق الفنان
العراقي
كاظم الساهر
صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت ندى من داخل السيارة، وبدت بغاية الجمال.
وتعرّف الجمهور العربي إلى ندى
الساهر
عام 2021 حين أطلّت للمرّة الأولى مع الفنان العراقي، وعلّقت على ظهورها معه بقولها: "توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من خلال الحسابات على
مواقع التواصل الاجتماعي
. والسبب أن عمّي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التُقطت قبل سنتين في
إسبانيا
". وأبدت ندى فخرها بكون كاظم الساهر عمّها، وعلّقت على ذلك قائلةً: "فخر لي أن أكون ابنة أخيه، والناس عرفتني من خلال قرابتي له"
ولفتت ندى الأنظار بجمالها
الأوروبي
وعينيها الزرقاوتين.
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