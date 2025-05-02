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المرأة

إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:22
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لفتت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة شاركت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث نشرت مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها تألقت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية كاملة.
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وارتدت أسما بلوزة بيضاء، نسّقتها مع بنطلون أسود كاجوال، فيما اختارت حذاء أبيض أنيقا، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية فاخرة.

 
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