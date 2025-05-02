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المرأة
ممثلة شهيرة تتعرض للنصب.. إليكم ما نشرته
Lebanon 24
02-05-2025
|
10:22
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أطلقت الفنانة
مروة عبد المنعم
استغاثة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "
فيسبوك
"، أعربت فيها عن غضبها الشديد بعدما وقعت ضحية لعملية نصب، متهمةً أشخاصًا بانعدام الضمير واستغلالها بسبب كونها امرأة وفنانة.
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وكتبت مروة
عبد المنعم
في منشورها: "حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس، وهو لا شاف الكلية ولا دخلها أصلًا"، وأضافت: "حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست، على أساس إنها لوحدها وما لهاش حد، وقال يلا أغرف.. فنانة بقى ومعاها فلوس أكيد".
وعبرت مروة عن استيائها من حجم الخسائر التي لحقت بها نتيجة تلك الواقعة، مشيرةً إلى أنها تواصل إصلاح ما أفسده المحتالون، وتابعت: "سابولي كل حاجة بايظة.. وعمالة أصلح وراهم".
واختتمت منشورها بالدعاء عليهم قائلة: "منكم لله بجد، وحسبي الله ونعم الوكيل". (النبأ)
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