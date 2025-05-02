19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هند صبري ضمن أكثر 100 سيدة مؤثّرة في العالم
Lebanon 24
02-05-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على هامش تكريمها ضمن فعاليات النسخة الثامنة من "مهرجان
بيروت
الدولي لسينما المرأة"، علّقت الفنانة
هند صبري
على اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 سيدة تأثيراً في العالم، مشوقةً الجمهور لمتابعتها في مسلسل جديد يتألف من عشر حلقات، إخراج
مريم الأحمدي
ويتم عرضه عبر منصة "شاهد".
Advertisement
وعبّرت هند عن سعادتها بكونها من النساء المؤثرات في العالم العربي، مشيرةً الى أن الأمر يُحمّلها المزيد من المسؤولية.
وشدّدت على أهمية الشفافية والصدق في التعامل مع الجمهور، ما يسهّل إتمام عملها على أكمل وجه، قائلةً: "الصدق هو الذي يساهم بكسب محبة الجمهور. وهذه الاستراتيجية يجب اعتمادها دائماً".
وتحدثت هند عن مسلسلها
القصير
الذي من المفترض أن تشارك فيه بالتزامن مع تعاقدها على فيلم جديد بمشاركة الفنان
أحمد حلمي
، قائلةً: "سأجسد شخصية مختلفة عن التي اعتاد عليها الجمهور، سأظهر للمرة الأولى في حقبة زمنية مختلفة".
ورفضت هند صبري
الكشف عن
المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسلها القصير، واكتفت بالقول: "مش أعرف أقول دلوقتي، ولكن الدور مختلف". (لها)
مواضيع ذات صلة
هند صبري تتألق بفستان أحمر ومكياج برونزي
Lebanon 24
هند صبري تتألق بفستان أحمر ومكياج برونزي
03/05/2025 00:56:44
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد ستوكهولم: أكثر من 100 دولة رفعت إنفاقها العسكري في 2024
Lebanon 24
معهد ستوكهولم: أكثر من 100 دولة رفعت إنفاقها العسكري في 2024
03/05/2025 00:56:44
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في الـ3 أسابيع الماضية
Lebanon 24
أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في الـ3 أسابيع الماضية
03/05/2025 00:56:44
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في نيسان
Lebanon 24
أ ف ب: أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في نيسان
03/05/2025 00:56:44
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
أفضل روتين للحصول على أظافر قوية وجميلة
Lebanon 24
أفضل روتين للحصول على أظافر قوية وجميلة
15:30 | 2025-05-02
02/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تتعرض للنصب.. إليكم ما نشرته
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تتعرض للنصب.. إليكم ما نشرته
10:22 | 2025-05-02
02/05/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)
08:22 | 2025-05-02
02/05/2025 08:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة جدّاً... شاهدوا الصورة الرسميّة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
Lebanon 24
جميلة جدّاً... شاهدوا الصورة الرسميّة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
06:07 | 2025-05-02
02/05/2025 06:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نسرين طافش تستعرض إطلالتها.. وهكذا علّقت على أحداث صحنايا وجرمانا (فيديو)
Lebanon 24
نسرين طافش تستعرض إطلالتها.. وهكذا علّقت على أحداث صحنايا وجرمانا (فيديو)
04:08 | 2025-05-02
02/05/2025 04:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
06:27 | 2025-05-02
02/05/2025 06:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
08:34 | 2025-05-02
02/05/2025 08:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
09:32 | 2025-05-02
02/05/2025 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
02/05/2025 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:30 | 2025-05-02
أفضل روتين للحصول على أظافر قوية وجميلة
10:22 | 2025-05-02
ممثلة شهيرة تتعرض للنصب.. إليكم ما نشرته
08:22 | 2025-05-02
إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)
06:07 | 2025-05-02
جميلة جدّاً... شاهدوا الصورة الرسميّة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
04:08 | 2025-05-02
نسرين طافش تستعرض إطلالتها.. وهكذا علّقت على أحداث صحنايا وجرمانا (فيديو)
02:41 | 2025-05-02
جميلة جدا وبملامح أوروبية.. تعرفوا إلى ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر (صورة)
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
03/05/2025 00:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24