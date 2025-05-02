هند صبري ضمن أكثر 100 سيدة مؤثّرة في العالم

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على هامش تكريمها ضمن فعاليات النسخة الثامنة من "مهرجان الدولي لسينما المرأة"، علّقت الفنانة على اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 سيدة تأثيراً في العالم، مشوقةً الجمهور لمتابعتها في مسلسل جديد يتألف من عشر حلقات، إخراج ويتم عرضه عبر منصة "شاهد".وعبّرت هند عن سعادتها بكونها من النساء المؤثرات في العالم العربي، مشيرةً الى أن الأمر يُحمّلها المزيد من المسؤولية.وشدّدت على أهمية الشفافية والصدق في التعامل مع الجمهور، ما يسهّل إتمام عملها على أكمل وجه، قائلةً: "الصدق هو الذي يساهم بكسب محبة الجمهور. وهذه الاستراتيجية يجب اعتمادها دائماً".وتحدثت هند عن مسلسلها الذي من المفترض أن تشارك فيه بالتزامن مع تعاقدها على فيلم جديد بمشاركة الفنان ، قائلةً: "سأجسد شخصية مختلفة عن التي اعتاد عليها الجمهور، سأظهر للمرة الأولى في حقبة زمنية مختلفة".ورفضت هند صبري المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسلها القصير، واكتفت بالقول: "مش أعرف أقول دلوقتي، ولكن الدور مختلف". (لها)