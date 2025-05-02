Advertisement

فنون ومشاهير

هند صبري ضمن أكثر 100 سيدة مؤثّرة في العالم

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1354949-638818089567196617.jpg
Doc-P-1354949-638818089567196617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على هامش تكريمها ضمن فعاليات النسخة الثامنة من "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة"، علّقت الفنانة هند صبري على اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 سيدة تأثيراً في العالم، مشوقةً الجمهور لمتابعتها في مسلسل جديد يتألف من عشر حلقات، إخراج مريم الأحمدي ويتم عرضه عبر منصة "شاهد".
Advertisement

وعبّرت هند عن سعادتها بكونها من النساء المؤثرات في العالم العربي، مشيرةً الى أن الأمر يُحمّلها المزيد من المسؤولية.

وشدّدت على أهمية الشفافية والصدق في التعامل مع الجمهور، ما يسهّل إتمام عملها على أكمل وجه، قائلةً: "الصدق هو الذي يساهم بكسب محبة الجمهور. وهذه الاستراتيجية يجب اعتمادها دائماً".

وتحدثت هند عن مسلسلها القصير الذي من المفترض أن تشارك فيه بالتزامن مع تعاقدها على فيلم جديد بمشاركة الفنان أحمد حلمي، قائلةً: "سأجسد شخصية مختلفة عن التي اعتاد عليها الجمهور، سأظهر للمرة الأولى في حقبة زمنية مختلفة".

ورفضت هند صبري الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسلها القصير، واكتفت بالقول: "مش أعرف أقول دلوقتي، ولكن الدور مختلف". (لها)
مواضيع ذات صلة
هند صبري تتألق بفستان أحمر ومكياج برونزي
lebanon 24
03/05/2025 00:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد ستوكهولم: أكثر من 100 دولة رفعت إنفاقها العسكري في 2024
lebanon 24
03/05/2025 00:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في الـ3 أسابيع الماضية
lebanon 24
03/05/2025 00:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: أكثر من 100 ألف أفغاني غادروا باكستان في نيسان
lebanon 24
03/05/2025 00:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:30 | 2025-05-02
10:22 | 2025-05-02
08:22 | 2025-05-02
06:07 | 2025-05-02
04:08 | 2025-05-02
02:41 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24