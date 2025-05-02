أفضل روتين للحصول على أظافر قوية وجميلة

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الكثير من النساء يبحثن عن الطرق المثالية للحصول على أظافر قوية، وتكون جميلة على الدوم، وهناك الكثير منهن سئمن من تكسر الأظافر بشكل مفاجئ خصوصاً في وقت المناسبات المهمة، وأخريات يعانين من تقشر الجلد حول الأظافر بشكل غير محبب.ولأن الاهتمام باليدين والأظافر يضفي إحساس مميز بالأنوثة والجمال، نشرح لكِ في هذا المقال الطريقة الأفضل للاعتناء بأظافرك وسنكشف لكِ عن روتين العناية الأساسي الذي سيحميها من التعرض للكسر المفاجئ أو المظهر الضعيف.أولاً: نظافة الأظافر:حتى تحصلين على أظافر صحية بمظهر راقي، ننصحك بأن تكون عملية تنظيفها يومياً باستخدام فرشاة مناسبة، فذلك يساعد على إزالة أي اتساخ أو بقايا طلاء ويحميكِ من البكتيريا أو أمراض.ثانياً: ترطيب الأظافر بانتظام:قد يبدو ذلك غريبًا أو لم تسمعين به من قبل ولكن ترطيب الأظافر ضروري للحفاظ على صحتها. لذلك قومي بوضع كريم مرطب على الأظافر والجلد المحيط بها مرة أو مرتين يوميًا، فهذا يعمل على تقويتها والحفاظ على صحتها، ونحن نقدم لكِ زيت ترطيب الجلد للأظافر لمساعدتك في هذه المهمة، فهو مثالي لترطيب البشرة الجافة ويساعد على تقصف الأظافر وكسرها.ثالثًا: تغذية الأظافر:إذا كنتِ تحلمين بأظافر قوية لا تنكسر فجأة، فعليكِ تغذيتها جيداً من خلال الاهتمام بتغذيتك في العموم و بتغذية أظافرك بشكل خاص. فمن المهم تناول مكملات غذائية غنية بالفيتامينات، الزنك، البيوتين، والمعادن مثل الأسماك والبيض واللحوم والخضروات والفواكه لأنها تنعكس على صحة أظافرك بالتأكيد، ولكن لتسريع هذه النتيجة عليكِ تغذية أظافرك على وجه التحديد كل يوم باستخدام مقوي أظافر فعال لتسريع نموها وتقويتها.في هذه الخطوة ننصح باستعمال مقوي أظافر الذي يساعدكِ على تغذيتها ويمنحك أظافر صلبة ومتينة.رابعًا: تقليم الأظافر و بردها بشكل صحيح:قلمي أظافركِ بشكل مستقيم باستخدام مبرد أظافر بملمس ناعم. تجنبي تقليم أظافركِ بشكل دائري، لأن ذلك قد يجعلها أكثر عرضة للكسر.