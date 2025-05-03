أمضت سنواتها الأخيرة في دار رعاية... وفاة ممثلة كوميديّة بارزة عن 88 عاماً

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فقدت الساحة الفنية الأميركية واحدة من أيقوناتها الكوميدية، بوفاة الممثلة روث بوزي، التي اشتهرت بشخصية "غلاديس أورمبي" المتوترة في البرنامج التلفزيوني الشهير Rowan & Martin’s Laugh-In.وتوفيت بوزي عن عمر ناهز 88 عامًا في منزلها في ولاية ، وفقًا لما أعلنه وكيل أعمالها مايك إيزنشتات، الذي أوضح أنّ الفنانة الراحلة كانت تعاني من مرض الزهايمر وتقيم رعاية في سنواتها الأخيرة. (ارم نيوز)