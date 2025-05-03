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المرأة

أمضت سنواتها الأخيرة في دار رعاية... وفاة ممثلة كوميديّة بارزة عن 88 عاماً

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:25
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فقدت الساحة الفنية الأميركية واحدة من أيقوناتها الكوميدية، بوفاة الممثلة روث بوزي، التي اشتهرت بشخصية "غلاديس أورمبي" المتوترة في البرنامج التلفزيوني الشهير Rowan & Martin’s Laugh-In. 
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وتوفيت بوزي عن عمر ناهز 88 عامًا في منزلها في ولاية تكساس، وفقًا لما أعلنه وكيل أعمالها مايك إيزنشتات، الذي أوضح أنّ الفنانة الراحلة كانت تعاني من مرض الزهايمر وتقيم في دار رعاية في سنواتها الأخيرة. (ارم نيوز)
 
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