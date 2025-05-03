أفضل خطوات روتين العناية بالبشرة

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سواء كان لديك روتين من ثلاث أو تسع خطوات، هناك شيء واحد يمكن لأي امرأة القيام به لتحسين والعناية ببشرتها، وهو تطبيق المنتجات بالترتيب الصحيح. بغض النظر عن مخاوفك على بشرتك، يجب البدء بقاعدة نظيفة ومتناسقة، ثم استخدام مكونات مركزة وفعالة والانتهاء من خلال الاحتفاظ بالرطوبة وبالطبع كريم في النهار. فيما يلي خطوات العناية بالبشرة وفقًا لموقع " masterclass" .غسيل الوجهفي ، اشطفي وجهك بالماء وافركي كمية قليلة من المنظف بين راحتي يديك النظيفتين. دلكي وجهك بغسول الوجه بالكامل باستخدام الضغط اللطيف. واشطفى يديك ودلكى وجهك بالماء لشطف وجهك حتى تزيلين المنظف. ربتي على وجهك بلطف لتجفيفه بمنشفة ناعمة. تضعين المكياج ، فقد تحتاجين إلى التنظيف مرتين ليلاً. أولاً، قومي بإزالة مكياجك بزيت منظف.اتركى تلك مزيلات مكياج العيون لبضع دقائق للسماح للمكياج بإزالته بسهولة أكبر وتجنب فرك عينيك. أتبعي ذلك بتنظيف لطيف لكامل الوجه.ضعى مسحوق التونرإذا كنت تستخدمين التونر، ضعيه بعد تنظيف وجهك وقبل كل شيء آخر يمكن استخدام تركيبات الترطيب مرتين في اليوم.ضعىيمكنك وضع مرطب على منطقة أسفل ، ولكن إذا قررت استخدام كريم خاص للعين، فعادة ما ترغبين في وضعه تحت مرطب، لأن كريمات العين تميل إلى أن تكون أرق من مرطبات الوجه. فجربي استخدام كريم للعينين مع أداة وضع الدوارة المعدنية وتخزينه في الثلاجة لمواجهة الانتفاخ في الصباح. يمكن أن يؤدي استخدام كريم مرطب للعين في الليل إلى احتباس السوائل مما يجعل العين تبدو منتفخة في الصباح.علاج البقعمن الجيد استخدام علاجات بقعة حب الشباب في الليل، عندما يكون جسمك. كونى حذرة من وضع مكونات مقاومة لحب الشباب مثل البنزويل بيروكسايد أو أحماض الساليسيليك مع الريتينول، والتي يمكن أن تسبب تهيجًا للبشرة بدلاً من ذلك، لتحافظي على بشرتك هادئة ورطبة.ترطيب .يعمل المرطب على ترطيب البشرة وإغلاقها في جميع طبقات. لذلك ابحثي عن لوشن خفيف الوزن للصباح، ويفضل أن يكون بعامل حماية 30 أو أعلى. في المساء، يمكنك استخدام كريم ليلي أكثر سمكًا. قد ترغب صاحبات البشرة الجافة في استخدام صباحًا ومساءً.وضع كريم واقي من الشمسقد تكون هذه هي الخطوة الأخيرة، ولكن سيخبرك أي طبيب أمراض جلدية تقريبًا أن الحماية من أشعة الشمس هي أهم جزء في أي نظام للعناية بالبشرة. حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تمنع سرطان الجلد وعلامات الشيخوخة. إذا كان المرطب الخاص بك لا يحتوي على عامل حماية من الشمس، فلا تزالين بحاجة إلى وضع كريم واقى من الشمس، فقط انتظري 20 دقيقة قبل الخروج من المنزل حتى يكون واقي الشمس فعالاً. وابحثين عن عامل حماية من الشمس لطيف، مما يعني أن واقي الشمس الخاص بك يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة. (اليوم السابع)