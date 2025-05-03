22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
3 زيوت طبيعية تعالج تقصف الشعر
Lebanon 24
03-05-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعاني بعض الفتيات من هيشان وتقصف الشعر، ولهذا يبحثن عن الخطوات التي تساعدهن على علاج شعرهن والتخلص من الهيشان بخطوات صحية، والوصول إلى شعر صحي وحيوي يمنحهن إطلالة مثالية وجذابة، توجد 3 زيوت طبيعية لترطيب الشعر وإصلاح تلفه وعلاج الهيشان، وهى وفقا لموقع "aromamagic".
Advertisement
زيت جوز
الهند
يعمل زيت جوز الهند على تغذية جذور الشعر وتقوية الخصلات ومنحها الاستقامة ومعالجة التقصف والهيشان، ولأفضل النتائج من المهم وضعه على الشعر لليلة كاملة وغسل الشعر بشامبو مرطب وخفيف للوصول إلى أفضل النتائج ويكرر من مرتين إلى ثلاث بالأسبوع.
زيت اللوز
من الزيوت الطبيعية الغنية بالأوميجا 3 التي تساعد على إصلاح الشعر المقصف ومنح الشعر الإنسيابية وجعله ناعم ومفرود، ومن المهم وضعه على الشعر المبلل قبل التصفيف.
زيت الخروع
من الزيوت الطبيعية التي تعزز النمو الصحي للشعر وعلاج التقصف الذي يجعل الشعر هايش، ولهذا من المهم خلط زيت الخروع مع زيت اللوز أو جوز الهند للحصول على زيت خفيف على الشعر. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
طرق مؤكدة لإطالة الشعر بشكل طبيعي
Lebanon 24
طرق مؤكدة لإطالة الشعر بشكل طبيعي
04/05/2025 10:48:52
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علاج طبيعي لتساقط الشعر
Lebanon 24
اكتشاف علاج طبيعي لتساقط الشعر
04/05/2025 10:48:52
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: حزب الله يقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص
Lebanon 24
سانا: حزب الله يقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص
04/05/2025 10:48:52
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طرق مؤكدة تجعل طفلك يتكلم مبكرا و تعالج تأخر النطق
Lebanon 24
طرق مؤكدة تجعل طفلك يتكلم مبكرا و تعالج تأخر النطق
04/05/2025 10:48:52
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
Lebanon 24
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
23:00 | 2025-05-03
03/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل خطوات روتين العناية بالبشرة
Lebanon 24
أفضل خطوات روتين العناية بالبشرة
12:00 | 2025-05-03
03/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
09:30 | 2025-05-03
03/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لشعر لامع وكثيف وصحي.. إليكِ هذه الوصفة
Lebanon 24
لشعر لامع وكثيف وصحي.. إليكِ هذه الوصفة
07:00 | 2025-05-03
03/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت سنواتها الأخيرة في دار رعاية... وفاة ممثلة كوميديّة بارزة عن 88 عاماً
Lebanon 24
أمضت سنواتها الأخيرة في دار رعاية... وفاة ممثلة كوميديّة بارزة عن 88 عاماً
05:25 | 2025-05-03
03/05/2025 05:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
10:37 | 2025-05-03
03/05/2025 10:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
04:53 | 2025-05-03
03/05/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
09:30 | 2025-05-03
03/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2025-05-03
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
12:00 | 2025-05-03
أفضل خطوات روتين العناية بالبشرة
09:30 | 2025-05-03
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
07:00 | 2025-05-03
لشعر لامع وكثيف وصحي.. إليكِ هذه الوصفة
05:25 | 2025-05-03
أمضت سنواتها الأخيرة في دار رعاية... وفاة ممثلة كوميديّة بارزة عن 88 عاماً
04:24 | 2025-05-03
داخل قطار يتجه من روما إلى باريس.. النجمة التركية هاندا ارتشيل برفقة حبيبها الملياردير (صورة)
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
04/05/2025 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24