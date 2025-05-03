3 زيوت طبيعية تعالج تقصف الشعر

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تعاني بعض الفتيات من هيشان وتقصف الشعر، ولهذا يبحثن عن الخطوات التي تساعدهن على علاج شعرهن والتخلص من الهيشان بخطوات صحية، والوصول إلى شعر صحي وحيوي يمنحهن إطلالة مثالية وجذابة، توجد 3 زيوت طبيعية لترطيب الشعر وإصلاح تلفه وعلاج الهيشان، وهى وفقا لموقع "aromamagic".زيت جوزيعمل زيت جوز الهند على تغذية جذور الشعر وتقوية الخصلات ومنحها الاستقامة ومعالجة التقصف والهيشان، ولأفضل النتائج من المهم وضعه على الشعر لليلة كاملة وغسل الشعر بشامبو مرطب وخفيف للوصول إلى أفضل النتائج ويكرر من مرتين إلى ثلاث بالأسبوع.زيت اللوزمن الزيوت الطبيعية الغنية بالأوميجا 3 التي تساعد على إصلاح الشعر المقصف ومنح الشعر الإنسيابية وجعله ناعم ومفرود، ومن المهم وضعه على الشعر المبلل قبل التصفيف.زيت الخروعمن الزيوت الطبيعية التي تعزز النمو الصحي للشعر وعلاج التقصف الذي يجعل الشعر هايش، ولهذا من المهم خلط زيت الخروع مع زيت اللوز أو جوز الهند للحصول على زيت خفيف على الشعر. (اليوم السابع)