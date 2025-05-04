Advertisement

المرأة

بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تعتزل السوشيال ميديا: بعيش أصعب فترة في حياتي

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1355526-638819530416265947.jpg
Doc-P-1355526-638819530416265947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتخذت الفنانة جوري بكر قرارًا مفاجئًا بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت، حفاظًا على صحتها النفسية وسلامها الداخلي، في ظل ما تمر به من ضغوط وأزمات متكررة.
Advertisement

وأعلنت بكر، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أنها قررت أخذ "استراحة المحارب" لمدة لا تقل عن أسبوع، مشيرة إلى نيتها حذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، مع الإبقاء فقط على "واتساب" كوسيلة تواصل ضرورية.

وفي رسالة مؤثرة، كتبت جوري: "أنا مبقتش قادرة أشوف ولا أسمع الأحداث اللي بتحصل حواليا، ولا بقيت قادرة أستحمل نفاق الناس اللي في حياتي، اللي ادّيتهم أكتر من حقهم من حب ودعم وصداقة."

وأضافت: "بعيش أصعب فترة في حياتي، ضغط نفسي رهيب من اللي بشوفه وبستحمله، ربنا يحافظ علينا وعلى أولادنا. أنا هاخد وقت لنفسي ومش هتواجد على السوشيال ميديا لمدة أسبوع راحة."

كما استعانت جوري بمقولة ساخرة في منشورها تقول فيها: "قال حكيم لأعرابي: هل أدلك على ثلاثة أشياء تكسب بها حب الناس؟ قال الأعرابي: لا".

يُذكر أن جوري بكر كانت قد تألقت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في ثلاثة أعمال درامية نالت استحسان الجمهور، وهي: "المداح"، "سيد الناس"، و"شباب امرأة". (ارم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
فاجأت الجمهور بقرارها.. فنانة شهيرة تُعلن اعتزال مواقع التواصل لهذا السبب (صورة)
lebanon 24
04/05/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"عقبال كل العزابية": نجمة شهيرة تحتفل بخطوبتها بشكل مفاجئ.. فمن العريس؟ (صور)
lebanon 24
04/05/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها لم يدعمها ودمر حياتها.. هذا ما كشفته فنانة شهيرة قبل وفاتها (فيديو)
lebanon 24
04/05/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مُفاجئ وفاة فنان عربي.. هذا ما حصل معه (صورة)
lebanon 24
04/05/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:56 | 2025-05-04
23:00 | 2025-05-03
15:00 | 2025-05-03
12:00 | 2025-05-03
09:30 | 2025-05-03
07:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24