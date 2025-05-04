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المرأة
بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تعتزل السوشيال ميديا: بعيش أصعب فترة في حياتي
Lebanon 24
04-05-2025
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03:50
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اتخذت الفنانة
جوري بكر
قرارًا مفاجئًا بالابتعاد عن
مواقع التواصل الاجتماعي
بشكل مؤقت، حفاظًا على صحتها النفسية وسلامها الداخلي، في ظل ما تمر به من ضغوط وأزمات متكررة.
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وأعلنت بكر، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أنها قررت أخذ "استراحة المحارب" لمدة لا تقل عن أسبوع، مشيرة إلى نيتها حذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، مع الإبقاء فقط على "
واتساب
" كوسيلة تواصل ضرورية.
وفي رسالة مؤثرة، كتبت جوري: "أنا مبقتش قادرة أشوف ولا أسمع الأحداث اللي بتحصل حواليا، ولا بقيت قادرة أستحمل نفاق الناس اللي في حياتي، اللي ادّيتهم أكتر من حقهم من حب ودعم وصداقة."
وأضافت: "بعيش أصعب فترة في حياتي، ضغط نفسي رهيب من اللي بشوفه وبستحمله، ربنا يحافظ علينا وعلى أولادنا. أنا هاخد وقت لنفسي ومش هتواجد على
السوشيال ميديا
لمدة أسبوع راحة."
كما استعانت جوري بمقولة ساخرة في منشورها تقول فيها: "قال حكيم لأعرابي: هل أدلك على ثلاثة أشياء تكسب بها حب الناس؟ قال الأعرابي: لا".
يُذكر أن جوري بكر كانت قد تألقت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في ثلاثة أعمال درامية نالت استحسان الجمهور، وهي: "المداح"، "
سيد الناس
"، و"شباب امرأة". (ارم نيوز)
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