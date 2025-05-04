بعد خسارتها الكثير من الوزن... فنانة معروفة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)

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قالت رحمة: "جالي اكتئاب وأسبابه كانت قوية بالنسبة ليا، مكنتش باكل خالص جالي سدة نفس مش طبيعية ودا اللي خسسني، مأخدتش حقن تخسيس ومش هخبي لو أخدتها كانت حاجة نفسية حصلتلي، ومعملتش تكميم دا سؤال بيتوجه ليا كل يوم".أضافت أنها عندما ظهرت في مسلسل "الكبير 6" كان لديها زيادة في الوزن بسبب إنجابها لابنها "مصطفى" وقالت: "أنا كان في عامل الولادة والرضاعة أنا تخنت في الحمل 13 كيلو جرام ونزلتهم بعد ما خلصت رضاعة بدأت أخس، ونفس اللي تخنته خسيته خلال 3 سنين".وعن مرورها بفترة اكتئاب شديدة وإن كانت احتاجت لعلاج نفسي قالت: "جالي اكتئاب بس عمري ما روحت لدكتور نفسي، مبفهمش هو يقدملي إيه زيادة، أنا فاهمة نفسي وعارفة إيه وصلني لدا، أروح لدكتور لما أدرك إني مش عارفة أتعامل مع نفسي".وعن مكالمة الفنانة لها قالت إنها فوجئت بمكاملة منها على تليفون الدكتور ، مضيفة: "ادتني نصائح وباركت لي وهي بتتعامل كأم وقالت لي أنوع في أدواري، وهي فنانة قديرة وقدوة".