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المرأة

"اعتذرت عنها"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:00
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كشفت الممثلة داليا البحيري في تصريحات لها على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن سبب غيابها عن الأعمال الفنية في الفترة الماضية، مشيرة الى أنها رفضت العديد من الأعمال لعدم تناسب الأدوار، وأنها تنتظر العمل الذي يتناسب مع قيمة الجمهور، بجانب حديثها عن تطور المرأة ومكانتها حاليًا في المجالات والوظائف المختلفة.
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قالت داليا: "عرضت عليّ أعمال كتير في رمضان اللي فات بس اعتذرت عنها، ولما اتعرضت لاقيت إني كنت صح إني أعتذر عنها"، مضيفة: "ممكن يكون فيه عمل بنجوم كبار ومخرج شاطر بس الفكرة في الدور اللي معروض نفسه".

وتحدثت داليا البحيري عن المرأة ومكانتها في المجتمع، قائلة: "المرأة هتفضل تحاول تاخد حقها في المجالات المختلفة، وإحنا هنفضل وراها لحد ما تتمكن في جميع المجالات لأنها تستاهل إن إحنا نقف وراها".
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