"اعتذرت عنها"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية

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قالت داليا: "عرضت عليّ أعمال كتير في اللي فات بس اعتذرت عنها، ولما اتعرضت لاقيت إني كنت صح إني أعتذر عنها"، مضيفة: "ممكن يكون فيه عمل بنجوم كبار ومخرج شاطر بس الفكرة في الدور اللي معروض نفسه".وتحدثت داليا البحيري عن المرأة ومكانتها في المجتمع، قائلة: "المرأة هتفضل تحاول تاخد حقها في المجالات المختلفة، وإحنا هنفضل وراها لحد ما تتمكن في جميع المجالات لأنها تستاهل إن إحنا نقف وراها".