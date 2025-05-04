19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
في سهرة صاخبة.. جيجي حديد تكشف رسمياً عن حبيبها الشهير
Lebanon 24
04-05-2025
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد كمٍّ من الشائعات التي لاحقتهما، كشفت عارضة الأزياء
الفلسطينية
الأصل
جيجي حديد
رسمياً عن علاقتها بالممثل الشهير
برادلي كوبر
.
Advertisement
وعبر مجموعة من الصور التي نشرتها على حسابها في إنستغرام أمس من احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، شاركت حديد صورة قبلة حميمة جمعتها بالممثل الهوليوودي الذي يكبرها بـ 20 عاما.
وعلقت على مجموعة الصور التي أظهرت احتفال أصدقائها بعيدها، كاتبة "أشعرُ بِحظٍّ كبيرٍ لبلوغي الثلاثين!". وأضافت "أشعرُ بِحظٍّ كبيرٍ لكلِّ ما مررتُ به من نجاحٍ وفشل - لكلِّ الدروس التي تعلمتها والهبات التي قدّمت لي".
وأردفت كاتبة "أنا محظوظةٌ جدًا لكوني أمًّا، وصديقةً، وشريكةً، وأختًا، وابنةً، وزميلةً لبعضٍ من أروعِ البشر!".
وكانت علاقة العارضة الفاتنة بممثل فيلم "مولد نجمة" بدأت في أكتوبر 2023، عندما شوهدا معا على العشاء في مطعم "فيا كاروتا" في
ويست
فيليدج بمدينة
نيويورك
.
ومنذ ذلك الحين، ازداد تقاربهما، وشوهدا مرارا معا في نيويورك. أشادت حديد بشريكها في أذار الماضي، خلال تصريحات إعلامية، موضحة أنه ناضج ويعرف ما يريده، وهي كذلك.
مواضيع ذات صلة
لأول مرة.. جيجي حديد تكشف علناً تفاصيل علاقتها مع برادلي كوبر
Lebanon 24
لأول مرة.. جيجي حديد تكشف علناً تفاصيل علاقتها مع برادلي كوبر
05/05/2025 02:32:47
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جيجي حديد تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين.. وتكهنات حول خطوبتها من برادلي كوبر
Lebanon 24
جيجي حديد تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين.. وتكهنات حول خطوبتها من برادلي كوبر
05/05/2025 02:32:47
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقه رسميًا من "جينيفر لوبيز".. النجم الشهير يكشف تفاصيل جديدة: الأمر محرج!
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقه رسميًا من "جينيفر لوبيز".. النجم الشهير يكشف تفاصيل جديدة: الأمر محرج!
05/05/2025 02:32:47
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... الفاتيكان يكشف عن موعد تشييع البابا فرنسيس
Lebanon 24
رسميّاً... الفاتيكان يكشف عن موعد تشييع البابا فرنسيس
05/05/2025 02:32:47
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في "المشتبه الرابع".. سيرين عبد النور وهيفاء وهبي سوياً
Lebanon 24
في "المشتبه الرابع".. سيرين عبد النور وهيفاء وهبي سوياً
15:52 | 2025-05-04
04/05/2025 03:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتذرت عنها"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية
Lebanon 24
"اعتذرت عنها"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية
09:00 | 2025-05-04
04/05/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارتها الكثير من الوزن... فنانة معروفة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد خسارتها الكثير من الوزن... فنانة معروفة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)
07:56 | 2025-05-04
04/05/2025 07:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تعتزل السوشيال ميديا: بعيش أصعب فترة في حياتي
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تعتزل السوشيال ميديا: بعيش أصعب فترة في حياتي
03:50 | 2025-05-04
04/05/2025 03:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
Lebanon 24
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
23:00 | 2025-05-03
03/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر المعلومات (تحديث مستمرّ)
Lebanon 24
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.. هذه آخر المعلومات (تحديث مستمرّ)
16:46 | 2025-05-04
04/05/2025 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي".. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها
Lebanon 24
"وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي".. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها
04:33 | 2025-05-04
04/05/2025 04:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
Lebanon 24
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
03:11 | 2025-05-04
04/05/2025 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:52 | 2025-05-04
في "المشتبه الرابع".. سيرين عبد النور وهيفاء وهبي سوياً
09:00 | 2025-05-04
"اعتذرت عنها"... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية
07:56 | 2025-05-04
بعد خسارتها الكثير من الوزن... فنانة معروفة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)
03:50 | 2025-05-04
بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تعتزل السوشيال ميديا: بعيش أصعب فترة في حياتي
23:00 | 2025-05-03
نصائح فعالة للعناية بالبشرة في فصل الربيع
15:00 | 2025-05-03
3 زيوت طبيعية تعالج تقصف الشعر
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
05/05/2025 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24