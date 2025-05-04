في سهرة صاخبة.. جيجي حديد تكشف رسمياً عن حبيبها الشهير

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بعد كمٍّ من الشائعات التي لاحقتهما، كشفت عارضة الأزياء الأصل رسمياً عن علاقتها بالممثل الشهير .وعبر مجموعة من الصور التي نشرتها على حسابها في إنستغرام أمس من احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، شاركت حديد صورة قبلة حميمة جمعتها بالممثل الهوليوودي الذي يكبرها بـ 20 عاما.وعلقت على مجموعة الصور التي أظهرت احتفال أصدقائها بعيدها، كاتبة "أشعرُ بِحظٍّ كبيرٍ لبلوغي الثلاثين!". وأضافت "أشعرُ بِحظٍّ كبيرٍ لكلِّ ما مررتُ به من نجاحٍ وفشل - لكلِّ الدروس التي تعلمتها والهبات التي قدّمت لي".وأردفت كاتبة "أنا محظوظةٌ جدًا لكوني أمًّا، وصديقةً، وشريكةً، وأختًا، وابنةً، وزميلةً لبعضٍ من أروعِ البشر!".وكانت علاقة العارضة الفاتنة بممثل فيلم "مولد نجمة" بدأت في أكتوبر 2023، عندما شوهدا معا على العشاء في مطعم "فيا كاروتا" في فيليدج بمدينة .ومنذ ذلك الحين، ازداد تقاربهما، وشوهدا مرارا معا في نيويورك. أشادت حديد بشريكها في أذار الماضي، خلال تصريحات إعلامية، موضحة أنه ناضج ويعرف ما يريده، وهي كذلك.