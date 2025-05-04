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المرأة
إليسا تتصدر أنغامي وحضور مميز بحفل إنساني في لبنان
Lebanon 24
04-05-2025
|
23:00
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نجحت ملكة الإحساس إليسا بأن تحقق 900 مليون مشاهدة عبر منصة أنغامي، كما أنها نجحت بأن تتصدر قوائم
بيلبورد
العربية خلال الأسابيع الماضية ضمن قائمة 100 فنان حيث جاءت إليسا بالمركز السابع وأصبحت
اللبنانية
الوحيدة بقائمة الـ. TOP 10
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وبدأت إليسا في التحضيرات الأولى لألبومها الغنائي الجديد والذي سيجمعها بكبار الملحنين والشعراء ممن تعاونت معهم في ألبومها الأخير "
أنا سكتين
" ، كما ينتظر جمهورها حلقتها الخاصة في برنامج "طرب مع مروان " مع
مروان خوري
والذي سيختم بها موسمه الحالي عبر تلفزيون العربي.
وشاركت إليسا مؤخراً بحفل خاص مع سيدات المجتمع في
بيروت
لدعم مرضى التوحد حيث حرصت على التواجد ضمن نجوم الحفل لدعم ومساندة الأطفال وعائلاتهم أيضاً.
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