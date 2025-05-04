إليسا تتصدر أنغامي وحضور مميز بحفل إنساني في لبنان

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نجحت ملكة الإحساس إليسا بأن تحقق 900 مليون مشاهدة عبر منصة أنغامي، كما أنها نجحت بأن تتصدر قوائم العربية خلال الأسابيع الماضية ضمن قائمة 100 فنان حيث جاءت إليسا بالمركز السابع وأصبحت الوحيدة بقائمة الـ. TOP 10وبدأت إليسا في التحضيرات الأولى لألبومها الغنائي الجديد والذي سيجمعها بكبار الملحنين والشعراء ممن تعاونت معهم في ألبومها الأخير " " ، كما ينتظر جمهورها حلقتها الخاصة في برنامج "طرب مع مروان " مع والذي سيختم بها موسمه الحالي عبر تلفزيون العربي.وشاركت إليسا مؤخراً بحفل خاص مع سيدات المجتمع في لدعم مرضى التوحد حيث حرصت على التواجد ضمن نجوم الحفل لدعم ومساندة الأطفال وعائلاتهم أيضاً.