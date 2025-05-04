في "المشتبه الرابع".. سيرين عبد النور وهيفاء وهبي سوياً

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شَوّقت النّجمة الجمهور لقرب العمل الذي يجمعها بمواطنتها النجمة ، والذي يحمل اسم «المشتبه الرابع»، إذ تعد المرة الأولى التي تجمع فيها مع بهيفاء سوياً، وذلك عبر تصريحات أدلت بها مع برنامج «سينماتك»، قائلة إنّ التصوير سيكون في الفترة القليلة المقبلة في .وأشارت سيرين إلى أنّ المسلسل لا ينتمي إلى نوعية الدراما المعربة من الدراما ، ولكنّه عمل لبناني وعربي أصلي، موضحة أنّ معظم نجوم المسلسل من ، فيما ينطلق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو من تأليف وإنتاج ، وسيكون على قائمة أبطال المسلسل بجانب وهبي النجم .تَحَدّثت سيرين أيضاً عن المُنَافَسَة مع هيفاء وهبي في المسلسل، خاصة على مستوى الجمال، قائلة إنّ المنافسة ليست على الصورة ولكن على النص وأداء الأدوار أيضاً، مؤكدة أنّ الأهم هو أن يُحِبّ الجمهور ما ستُقَدّمه مع هيفاء وهبي في المسلسل، حيث إنها تستقبل العمل بطاقة إيجابية، لتبدي سيرين تفاؤلها بأنّه من الجيد أن يكون هناك نجوم كبار في العمل من أجل جمع معجبيهم المختلفين أيضاً في عمل واحد.وكشفت النور في تصريحات إعلامية سابقة لها مؤخراً عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل المنتظر «المشتبه الرابع»، قائلة إنّها ستقدم شخصية تدعى «سارة»، وصفتها بأنّها تشبه (الأفعى)، معبرة عن حماسها الشديد للشخصية لأنّها مختلفة تماماً، فيما سيتم عرض المسلسل في 30 حلقة، وينتمي لفئة الدراما، الأكشن والألغاز.