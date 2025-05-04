Advertisement

المرأة

في "المشتبه الرابع".. سيرين عبد النور وهيفاء وهبي سوياً

Lebanon 24
04-05-2025 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1355780-638819960822240565.jpg
Doc-P-1355780-638819960822240565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شَوّقت النّجمة سيرين عبد النور الجمهور لقرب العمل الذي يجمعها بمواطنتها اللبنانية النجمة هيفاء وهبي، والذي يحمل اسم «المشتبه الرابع»، إذ تعد المرة الأولى التي تجمع فيها مع بهيفاء سوياً، وذلك عبر تصريحات أدلت بها مع برنامج «سينماتك»، قائلة إنّ التصوير سيكون في الفترة القليلة المقبلة في تركيا.
Advertisement

وأشارت سيرين إلى أنّ المسلسل لا ينتمي إلى نوعية الدراما المعربة من الدراما التركية، ولكنّه عمل لبناني وعربي أصلي، موضحة أنّ معظم نجوم المسلسل من لبنان، فيما ينطلق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو من تأليف وإنتاج مينا دكران، وسيكون على قائمة أبطال المسلسل بجانب هيفاء وهبي النجم يوسف الخال.
تَحَدّثت سيرين عبد النور أيضاً عن المُنَافَسَة مع هيفاء وهبي في المسلسل، خاصة على مستوى الجمال، قائلة إنّ المنافسة ليست على الصورة ولكن على النص وأداء الأدوار أيضاً، مؤكدة أنّ الأهم هو أن يُحِبّ الجمهور ما ستُقَدّمه مع هيفاء وهبي في المسلسل، حيث إنها تستقبل العمل بطاقة إيجابية، لتبدي سيرين تفاؤلها بأنّه من الجيد أن يكون هناك نجوم كبار في العمل من أجل جمع معجبيهم المختلفين أيضاً في عمل واحد.
وكشفت سيرين عبد النور في تصريحات إعلامية سابقة لها مؤخراً عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل المنتظر «المشتبه الرابع»، قائلة إنّها ستقدم شخصية تدعى «سارة»، وصفتها بأنّها تشبه (الأفعى)، معبرة عن حماسها الشديد للشخصية لأنّها مختلفة تماماً، فيما سيتم عرض المسلسل في 30 حلقة، وينتمي لفئة الدراما، الأكشن والألغاز.  

مواضيع ذات صلة
رقصت وتمايلت بإثارة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات والجمهور يتهمها بتقليد هيفا وهبي (فيديو)
lebanon 24
05/05/2025 02:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبد النور تروي لحظات مرعبة عاشتها خلال رحلتها إلى الأردن (فيديو)
lebanon 24
05/05/2025 02:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو
lebanon 24
05/05/2025 02:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مُعجب اقتحم المسرح: شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور في حفلها.. وابنتها "تاليا" حديث الجمهور (فيديو)
lebanon 24
05/05/2025 02:32:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:53 | 2025-05-04
09:00 | 2025-05-04
07:56 | 2025-05-04
03:50 | 2025-05-04
23:00 | 2025-05-03
15:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24