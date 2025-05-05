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المرأة

إلى جانب زوجها.. مغنية تستعرض حملها (صور)

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:41
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بدت جيسي نيلسون أكثر إشراقًا من أي وقت مضى وهي تستعرض بطنها المنتفخ بفخر خلال جلسة تصوير مذهلة بالحمل، التقطت بالأبيض والأسود. المغنية، البالغة من العمر 33 عامًا، ظهرت مرتدية قميصًا أبيض مفتوحًا، بينما حملت بفخر صور الموجات فوق الصوتية لتوأمها المنتظر.
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وفي الصور المؤثرة، بدت مستلقية بجانب شريكها زيون فوستر، مغني الراب البالغ من العمر 26 عامًا، في مشهد اتسم بالحب والتقدير المتبادل.
 

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