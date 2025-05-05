إلى جانب زوجها.. مغنية تستعرض حملها (صور)

بدت جيسي أكثر إشراقًا من أي وقت مضى وهي تستعرض بطنها المنتفخ بفخر خلال جلسة تصوير مذهلة بالحمل، التقطت بالأبيض والأسود. ، البالغة من العمر 33 عامًا، ظهرت مرتدية قميصًا أبيض مفتوحًا، بينما حملت بفخر صور الموجات فوق الصوتية لتوأمها المنتظر.

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