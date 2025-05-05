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المرأة
حلول سحرية تجعل مكياجك يدوم طويلاً
Lebanon 24
05-05-2025
|
13:30
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مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على المكياج من الأمور الصعبة والمهمة لكل سيدة، لأن التعرّق يتسبّب في سيلان مستحضرات التجميل ويُفسد المظهر.
وينصح خبراء الجمال باعتماد سبراي لتثبيت المكياج يومياً بعد تطبيق مستحضرات التجميل لتجنّب سيلانه خلال فصل الصيف.
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ويؤكد الخبراء أن سبراي التثبيت يعمل على تثبيت مستحضرات التجميل على البشرة، ومن ثم يحول دون ظهور المكياج الملطّخ خلال يوم طويل وحار، وهذا يحمي السيدة ويساعدها في الحفاظ على إطلالتها لأطول فترة ممكنة خلال الصيف.
ويتم رشّ سبراي التثبيت على البشرة بعد وضع كريم الأساس مباشرةً، وذلك للحيلولة دون استقرار مستحضرات التجميل في التجاعيد، أو الجفّاف، أو البدء في التفتت والسيلان.
ومن المهم استعمال سبراي تثبيت خالٍ من
الكحول
والبارابين والسيليكون حفاظاً على البشرة. (لها)
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