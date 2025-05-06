عمرها 11 عاماً... وفاة ممثلة صغيرة بعد إصابتها بورم في الدماغ

Advertisement

فُجع الوسط الفني البرازيلي بوفاة الممثلة وعارضة الأزياء الطفلة ميلينا ، عن عمر ناهز 11 عاماً، إثر إصابتها بورم في الدماغ أدى إلى تعرضها لـ21 نوبة قلبية متتالية، بعد أيام من دخولها المستشفى.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأطباء اشتبهوا في البداية بإصابتها بحمى الضنك، قبل أن يتم تشخيص حالتها لاحقًا بورم دماغي، لتتدهور حالتها الصحية بسرعة. (ارم نيوز)