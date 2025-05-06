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المرأة
عمرها 11 عاماً... وفاة ممثلة صغيرة بعد إصابتها بورم في الدماغ
Lebanon 24
06-05-2025
|
06:07
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فُجع الوسط الفني البرازيلي بوفاة الممثلة وعارضة الأزياء الطفلة ميلينا
برانداو
، عن عمر ناهز 11 عاماً، إثر إصابتها بورم في الدماغ أدى إلى تعرضها لـ21 نوبة قلبية متتالية، بعد أيام من دخولها المستشفى.
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وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأطباء اشتبهوا في البداية بإصابتها بحمى الضنك، قبل أن يتم تشخيص حالتها لاحقًا بورم دماغي، لتتدهور حالتها الصحية بسرعة. (ارم نيوز)
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