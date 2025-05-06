بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل

انتشرت صورة لأمينة إبنة المنتج الراحل ، خلال مُشاركتها في عزاء والدها في مصر.

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وبدت إبنة مصطفى بحالة حزن شديد على والدها، بينما كانت صديقاتها إلى جانبها يُحاولن تهدئتها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطفى كان متزوجاً قبل الإرتباط بالفنانة ، وله إبنة من زواجه الأول هي أمينة، بينما رزق من بابنة أخرى هي تالا. (الجديد)