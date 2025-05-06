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المرأة
بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل
Lebanon 24
06-05-2025
|
10:08
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انتشرت صورة لأمينة إبنة المنتج الراحل
وليد مصطفى
، خلال مُشاركتها في عزاء والدها في مصر.
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وبدت إبنة مصطفى بحالة حزن شديد على والدها، بينما كانت صديقاتها إلى جانبها يُحاولن تهدئتها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطفى كان متزوجاً قبل الإرتباط بالفنانة
كارول سماحة
، وله إبنة من زواجه الأول هي أمينة، بينما رزق من
سماحة
بابنة أخرى هي تالا. (الجديد)
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