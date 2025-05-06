Advertisement

المرأة

بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1356616-638821486462943307.jpg
Doc-P-1356616-638821486462943307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت صورة لأمينة إبنة المنتج الراحل وليد مصطفى، خلال مُشاركتها في عزاء والدها في مصر.
Advertisement
 
 
وبدت إبنة مصطفى بحالة حزن شديد على والدها، بينما كانت صديقاتها إلى جانبها يُحاولن تهدئتها.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطفى كان متزوجاً قبل الإرتباط بالفنانة كارول سماحة، وله إبنة من زواجه الأول هي أمينة، بينما رزق من سماحة بابنة أخرى هي تالا. (الجديد)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
lebanon 24
06/05/2025 19:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمات تُدمي القلوب.. أول تعليق للفنانة كارول سماحة على خبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى (صورة)
lebanon 24
06/05/2025 19:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أخفت دموعها.. الحزن على وجه كارول سماحة في عزاء زوجها وليد مصطفى بحضور أبرز النجوم (فيديو)
lebanon 24
06/05/2025 19:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
lebanon 24
06/05/2025 19:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:52 | 2025-05-06
06:07 | 2025-05-06
04:45 | 2025-05-06
03:15 | 2025-05-06
01:57 | 2025-05-06
00:23 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24