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المرأة
اقتحم بوابة منزلها.. هذا ما فعله رجل سبعيني مع ممثلة شهيرة
Lebanon 24
06-05-2025
|
15:33
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أُلقي القبض على رجل بعد أن اقتحم بسيارته بوابة منزل، تشير السجلات الإلكترونية إلى أنه ملك للممثلة
جينيفر أنيستون
.
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ووفقًا للضابط جيف لي، المتحدث باسم شرطة
لوس أنجلوس
، وقع الحادث، الاثنين في المبنى 900 من طريق
إيرول
، الواقع في حي
بيل إير
الراقي في لوس أنجلوس.
وأضاف لي أن الشرطة استجابت لبلاغ يفيد بوجود "مشتبه به في عملية سطو" على العقار، والذي "قاد سيارته عبر البوابة المؤدية إلى المنزل".
وأضاف لي لشبكة CNN أن حارس أمن كان موجودًا في المبنى، واحتجز المشتبه به، الذي وُصف بأنه رجل أبيض في السبعينيات من عمره، حتى وصول ضباط شرطة لوس أنجلوس.
وتم احتجاز الرجل دون وقوع حوادث، ولم تحدد الشرطة بعد ما إذا كان الحادث عرضيًا أم متعمدًا.
وتواصلت CNN مع ممثل
أنيستون
للتعليق.
وصرح الضابط ديفيد كويلار لاحقًا لشبكة CNN أن مالكة المنزل "كانت موجوة فيه وقت الحادث".
وسبق أن تحدثت أنيستون، المعروفة بدورها في مسلسل "فريندز"، عن شغفها بالهندسة المعمارية والتصميم فيما يتعلق بالتجديدات التي أجرتها لمنزلها في بيل إير، حيث صرحت لمجلة "Architectural Digest" عام 2018 أنها "لو لم تكن ممثلة، لتمنيت أن أكون مصممة أزياء".
وقالت أنيستون: "أحب هذه العملية. هناك شيء ما في اختيار الأقمشة والتشطيبات يُغذي روحي".
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