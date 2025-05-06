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المرأة

بعد إعلان خطوبتها.. الفنانة الشهيرة نجمة "ستار اكاديمي" في ورطة!

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:28
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تواجه نجمة "ستار أكاديمي" الفنانة المغربية ابتسام تسكت اتهامات بالسرقة والاحتيال على الحقوق الملكية الفكرية من الفنان المغربي حميدة الباهري، وذلك بعد أيام من طرح اغنيتها الجديدة. 
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وعبّر الباهري عن غضبه الشديد من هذا التصرف واعتبره انتهاكاً واضحاً لحقوقه الفكرية، متهماً نجمة "ستار اكاديمي" باستخدام مقاطع موسيقية من أغنيته "دابا دابا تندم عليا" في أغنيتها الجديدة "سالينا"، التي طرحتها بالتزامن مع إعلان خطوبتها من مقدم البرامج مراد العشابي.

ولم تعلق الفنانة المغربية حتى الساعة بشأن هذه الاتهامات، كما لم ترد على الباهري على السوشيال ميديا وتفضل الصمت لحين البت في مصير اغنيتها الجديدة التي قدمتها بمناسبة خطوبتها.

ودافع الفنان المغربي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقوق اغنيته، مشيراً إلى أن أغنية "سالينا" تحتوي على مقاطع موسيقية مأخوذة من أغنيته المسجلة في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ عام 1998.

ولفت إلى أنه يمتلك الأدلة التي تثبت حقوقه، بما في ذلك شريط الكاسيت الخاص بالأغنية. ووجه الاتهام إلى الفنان عبدالعزيز الستاتي بمشاركته في هذا التعدي.

وفي النهاية ناشد ابتسام تسكت العمل على تصحيح الخطأ ورد الاعتبار له، مؤكداً أنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه وبأنه لن يتهاون في أي تجاوز أو تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعماله الغنائية، مشيرا إلى أن لجوءه إلى القضاء، سيكون لوضع حد للتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت تسكت أعلنت مؤخرا خطوبتها، من دون الكشف عن هوية خطيبها وذلك من خلال صورة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".(لها)
 
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