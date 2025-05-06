بعد إعلان خطوبتها.. الفنانة الشهيرة نجمة "ستار اكاديمي" في ورطة!

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تواجه نجمة " " الفنانة المغربية اتهامات بالسرقة والاحتيال على الحقوق من الفنان حميدة الباهري، وذلك بعد أيام من طرح اغنيتها الجديدة.وعبّر الباهري عن غضبه الشديد من هذا التصرف واعتبره انتهاكاً واضحاً لحقوقه الفكرية، متهماً نجمة "ستار اكاديمي" باستخدام مقاطع موسيقية من أغنيته "دابا دابا تندم عليا" في أغنيتها الجديدة " "، التي طرحتها بالتزامن مع إعلان خطوبتها من مقدم البرامج .ولم تعلق الفنانة المغربية حتى الساعة بشأن هذه الاتهامات، كما لم ترد على الباهري على وتفضل الصمت لحين البت في مصير اغنيتها الجديدة التي قدمتها بمناسبة خطوبتها.ودافع الفنان المغربي في مقطع فيديو نشره على عن حقوق اغنيته، مشيراً إلى أن أغنية "سالينا" تحتوي على مقاطع موسيقية مأخوذة من أغنيته المسجلة في لحقوق المؤلفين منذ عام 1998.ولفت إلى أنه يمتلك الأدلة التي تثبت حقوقه، بما في ذلك شريط الكاسيت الخاص بالأغنية. ووجه الاتهام إلى الفنان الستاتي بمشاركته في هذا التعدي.وفي النهاية ناشد ابتسام تسكت العمل على تصحيح الخطأ ورد الاعتبار له، مؤكداً أنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه وبأنه لن يتهاون في أي تجاوز أو تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعماله الغنائية، مشيرا إلى أن لجوءه إلى ، سيكون لوضع حد للتعدي على حقوق الملكية الفكرية.وكانت تسكت أعلنت مؤخرا خطوبتها، من دون هوية خطيبها وذلك من خلال صورة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في " ".(لها)