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المرأة

أزالت ورماً من خدها.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجمهور بنشر صورها بعد إصابتها بالسرطان

Lebanon 24
07-05-2025 | 01:39
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نشرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان صور صادمة عبر خاصية القصص على إنستغرام، أظهرت الغرز التي خضعت لها بعد إزالة ورم سرطاني سابق من خدها. وعلّقت قائلة: "أليس هذا جنونياً؟!"، مشيرة إلى تفاصيل تجربتها مع المرض والتعافي.
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وكشفت كارداشيان، البالغة من العمر 40 عاماً، عبر حسابها على إنستغرام أنها انتظرت تسعة أشهر بعد العملية الجراحية قبل أن تبدأ في معالجة الانخفاض الظاهر على وجهها، مؤكدة أن القرار الطبي جاء بعد التأكد من أن كل شيء بات آمناً.
 
 
 
 
تشخيص مفاجئ ورحلة علاج
في أيلول 2023، كانت كلوي قد شاركت جمهورها قصة إصابتها بـسرطان الجلد من نوع الميلانوما، موضحة أنها ظنت في البداية أن النتوء على وجهها مجرد بثرة استمرت لعام، لكن الخزعة أكدت خطورة الأمر.

وشاركت كلوي صوراً لها من داخل مركز "7Q Spa" في كاليفورنيا، حيث ساعدها مختصون في ملء الفراغ الناتج عن استئصال الورم. وقالت مازحة: "لدي قبيلة أرمنية رائعة، السيدة L قامت بأعمال مذهلة، ولديها عصا سحرية إن سألتوني!"

كما أثنت على جراح التجميل الدكتور غارث فيشر، واصفة إياه بـ"ملاكها"، مضيفة: "أزال الورم وضمن أنني خالية من السرطان، كما حرص على أن تكون الندبة غير ظاهرة قدر الإمكان".

وفي رسالة توعوية، دعت كلوي جمهورها إلى إجراء فحوصات دورية للكشف عن سرطان الجلد، مؤكدة: "لا أحد مستثنى، الفحوصات تنقذ الأرواح".(24)

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