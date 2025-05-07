برسالة طريفة.. هكذا احتفلت فنانة شهيرة بعيد ميلاد زوجها (صورة)

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ووجّهت آية لزوجها رسالة طريفة، حيث كتبت معلقةً على الصور: "كل سنة وإنت يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني... كل سنة وأنت سيد الرجّالة... دائماً وأبداً سبّوعتي". قامت الفنانة بنشر صور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" ظهرت فيها مع زوجها المخرج ، محتفلة من خلالها بعيد ميلاده.ووجّهت آية لزوجها رسالة طريفة، حيث كتبت معلقةً على الصور: "كل سنة وإنت يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني... كل سنة وأنت سيد الرجّالة... دائماً وأبداً سبّوعتي".

وتفاعل عدد كبير من زملاء آية مع المنشور مقدّمين التهنئة للسباعي بعيد ميلاده، ومنهم: ووئام مجدي وأحمد وشيكو وجيسكا حسام.



وكانت آية سماحة قد قدّمت اعتذارها الى نقابة الصحافيين وشعبة المصوّرين الملحقة بها، بعد أزمة تصريحاتها ضدهم على خلفية الأحداث في جنازة الفنان الراحل ، مشيرةً الى أنهم شركاء في النجاح ولهم كل الاحترام.



وكتبت آية عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي " " منشوراً قالت فيه: "كل التقدير والاحترام لكل صحافيي ومصوّري مصر المحترمين... وكل الاحترام لدورهم دائماً كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحافي أو مصوّر من قريب أو بعيد".



وكان مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصوّرين الصحافيين في نقابة قد أعلن أن الشعبة بصدد اتخاذ إجراءات ضد المخرج محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة، وذلك بعد تجاوزهما بحق عدد من المصوّرين الصحافيين خلال تغطيتهم لجنازة الفنان الراحل سليمان عيد.



وأوضح إبراهيم أن الواقعة شهدت تعاملاً غير لائق من مع المصوّرين، مشيراً الى أن ما حدث يشكّل إساءة الى مهنة الصحافة والزملاء الذين يؤدّون دورهم في نقل الحدث باحترافية واحترام للموقف.(لها)