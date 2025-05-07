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المرأة

برسالة طريفة.. هكذا احتفلت فنانة شهيرة بعيد ميلاد زوجها (صورة)

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:59
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قامت الفنانة المصرية آية سماحة بنشر صور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" ظهرت فيها مع زوجها المخرج محمد السباعي، محتفلة من خلالها بعيد ميلاده.
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ووجّهت آية لزوجها رسالة طريفة، حيث كتبت معلقةً على الصور: "كل سنة وإنت يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني... كل سنة وأنت سيد الرجّالة... دائماً وأبداً سبّوعتي".
 
 
 
 
 
 
وتفاعل عدد كبير من زملاء آية سماحة مع المنشور مقدّمين التهنئة للسباعي بعيد ميلاده، ومنهم: ريهام عبد الغفور ووئام مجدي وأحمد جمال سعيد وشيكو وجيسكا حسام.

وكانت آية سماحة قد قدّمت اعتذارها الى نقابة الصحافيين وشعبة المصوّرين الملحقة بها، بعد أزمة تصريحاتها ضدهم على خلفية الأحداث في جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، مشيرةً الى أنهم شركاء في النجاح ولهم كل الاحترام.

وكتبت آية عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً قالت فيه: "كل التقدير والاحترام لكل صحافيي ومصوّري مصر المحترمين... وكل الاحترام لدورهم دائماً كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحافي أو مصوّر من قريب أو بعيد".

وكان مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصوّرين الصحافيين في نقابة الصحافة المصرية قد أعلن أن الشعبة بصدد اتخاذ إجراءات ضد المخرج محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة، وذلك بعد تجاوزهما بحق عدد من المصوّرين الصحافيين خلال تغطيتهم لجنازة الفنان الراحل سليمان عيد.

وأوضح إبراهيم أن الواقعة شهدت تعاملاً غير لائق من الثنائي مع المصوّرين، مشيراً الى أن ما حدث يشكّل إساءة الى مهنة الصحافة والزملاء الذين يؤدّون دورهم في نقل الحدث باحترافية واحترام للموقف.(لها)
 
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