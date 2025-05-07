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أصالة تُثير الجدل.. قبّلت شابًا على المسرح! (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:48
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تصدّرت الفنانة أصالة نصري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو لها من حفلها الأخير الذي أحيته في ألمانيا، أظهر لحظة مؤثرة جمعتها بأحد المعجبين.

وظهرت أصالة في المقطع على خشبة المسرح، حيث حاولت منع رجال الأمن من إبعاد الجمهور الذين اقتربوا لالتقاط صور تذكارية معها، وكان من بينهم شاب أصر على التقاط صورة "سيلفي". وفي لفتة عفوية، قامت أصالة بتقبيله على خده، ما أضفى جواً من الألفة والحميمية بين النجمة وجمهورها.
 
لكن هذه الحركة لم تنال اعجاب جميع الجماهير، حيث انتقد البعض تصرفها معتبرا انها متزوجة ولا يليق بها تقبيل الشباب.
 
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وأظهرت مقاطع أخرى من الحفل مدى عفوية أصالة وتفاعلها العاطفي مع الحضور، حيث التقطت الصور مع عدد كبير من المعجبين، ولم تتردد في التغزل بأناقتهم وجمال إطلالاتهم، في أجواء طغى عليها الفرح والتقارب الإنساني.
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