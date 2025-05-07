أصالة تُثير الجدل.. قبّلت شابًا على المسرح! (فيديو)

تصدّرت الفنانة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو لها من حفلها الأخير الذي أحيته في ، أظهر لحظة مؤثرة جمعتها بأحد المعجبين.



وظهرت في المقطع على خشبة المسرح، حيث حاولت منع رجال الأمن من إبعاد الجمهور الذين اقتربوا لالتقاط صور تذكارية معها، وكان من بينهم شاب أصر على التقاط صورة "سيلفي". وفي لفتة عفوية، قامت أصالة بتقبيله على خده، ما أضفى جواً من الألفة والحميمية بين النجمة وجمهورها.

لكن هذه الحركة لم تنال اعجاب جميع الجماهير، حيث انتقد البعض تصرفها معتبرا انها متزوجة ولا يليق بها تقبيل الشباب.