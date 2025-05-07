23
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فرح الزاهد تعلن أسباب رفضها العمل مع شقيقتها هنا الزاهد
Lebanon 24
07-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة الشابة
فرح الزاهد
عن أسباب عدم تعاونها مع شقيقتها الفنانة
هنا الزاهد
في عمل فني واحد، مؤكدةً أنه يعرض عليهما العديد من الأعمال لكنها ترفضها في الوقت الحالي، لأنها ترى أن اتخاذ هذه الخطوة سابق لأوانه.
Advertisement
وقالت فرح
الزاهد
خلال تصريحات تلفزيونية لمنصة "the apostrophe.s": "اتعرض علينا أعمال كتير أوي بس أنا لسّه شايفة إن الخطوة دي
بدري
عليها، لحد ما ربنا يريد وأنا أكون جاهزة، لأن هنا بتمثّل بقالها كتير وعندها خبرة طويلة، وِإحنا الاتنين لما نعمل حاجة لازم نكون مصدّقين السيناريو ونكون قادرين نقدم أفضل حاجة... وأتمنى لو هنعمل حاجة تكون دراما". (لها)
مواضيع ذات صلة
هل ارتبطت هنا الزاهد بهذا الفنان؟
Lebanon 24
هل ارتبطت هنا الزاهد بهذا الفنان؟
08/05/2025 09:00:02
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هنا الزاهد تبكي مباشرة على الهواء!
Lebanon 24
بالفيديو... هنا الزاهد تبكي مباشرة على الهواء!
08/05/2025 09:00:02
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور هند صبري وهنا الزاهد.. شام الذهبي تُعيد افتتاح عيادتها
Lebanon 24
بحضور هند صبري وهنا الزاهد.. شام الذهبي تُعيد افتتاح عيادتها
08/05/2025 09:00:02
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تعلن رفضها القاطع لرسوم ترمب الجمركية وتدرس إجراءات الرد عليها
Lebanon 24
الصين تعلن رفضها القاطع لرسوم ترمب الجمركية وتدرس إجراءات الرد عليها
08/05/2025 09:00:02
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمحبي نادين نسيب نجيم.. ستعود بـ 3 أعمال جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لمحبي نادين نسيب نجيم.. ستعود بـ 3 أعمال جديدة إليكم التفاصيل
01:34 | 2025-05-08
08/05/2025 01:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
Lebanon 24
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
23:44 | 2025-05-07
07/05/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات أثارت الجدل بتصريحها الغامض.. ماذا قصدت؟ (صورة)
Lebanon 24
رابعة الزيات أثارت الجدل بتصريحها الغامض.. ماذا قصدت؟ (صورة)
15:00 | 2025-05-07
07/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب ترقص بإثارة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب ترقص بإثارة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
13:11 | 2025-05-07
07/05/2025 01:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الورم واضح في ذراعها.. فنانة شهيرة تُصاب بسرطان الثدي
Lebanon 24
الورم واضح في ذراعها.. فنانة شهيرة تُصاب بسرطان الثدي
10:31 | 2025-05-07
07/05/2025 10:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)
03:16 | 2025-05-07
07/05/2025 03:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "فتحة" فستانها .. جورجينا رودريغيز تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
02:47 | 2025-05-07
07/05/2025 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
08:33 | 2025-05-07
07/05/2025 08:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
03:38 | 2025-05-07
07/05/2025 03:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
12:38 | 2025-05-07
07/05/2025 12:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:34 | 2025-05-08
لمحبي نادين نسيب نجيم.. ستعود بـ 3 أعمال جديدة إليكم التفاصيل
23:44 | 2025-05-07
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
15:00 | 2025-05-07
رابعة الزيات أثارت الجدل بتصريحها الغامض.. ماذا قصدت؟ (صورة)
13:11 | 2025-05-07
مايا دياب ترقص بإثارة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
10:31 | 2025-05-07
الورم واضح في ذراعها.. فنانة شهيرة تُصاب بسرطان الثدي
08:48 | 2025-05-07
أصالة تُثير الجدل.. قبّلت شابًا على المسرح! (فيديو)
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
08/05/2025 09:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24