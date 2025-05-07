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المرأة

فرح الزاهد تعلن أسباب رفضها العمل مع شقيقتها هنا الزاهد

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:00
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كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن أسباب عدم تعاونها مع شقيقتها الفنانة هنا الزاهد في عمل فني واحد، مؤكدةً أنه يعرض عليهما العديد من الأعمال لكنها ترفضها في الوقت الحالي، لأنها ترى أن اتخاذ هذه الخطوة سابق لأوانه.
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وقالت فرح الزاهد خلال تصريحات تلفزيونية لمنصة "the apostrophe.s": "اتعرض علينا أعمال كتير أوي بس أنا لسّه شايفة إن الخطوة دي بدري عليها، لحد ما ربنا يريد وأنا أكون جاهزة، لأن هنا بتمثّل بقالها كتير وعندها خبرة طويلة، وِإحنا الاتنين لما نعمل حاجة لازم نكون مصدّقين السيناريو ونكون قادرين نقدم أفضل حاجة... وأتمنى لو هنعمل حاجة تكون دراما". (لها)
 
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