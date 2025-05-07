رابعة الزيات أثارت الجدل بتصريحها الغامض.. ماذا قصدت؟ (صورة)

أثارت الإعلامية جدلاً واسعاً بعد نشرها صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرم"، أرفقتها بكلمات مؤثرة جاء فيها "الخطأ الأكبر عندما يوهمك الأخر أنك على خطأ ليبرر خطأه فتصدق كذبته وتعيش كذبة ذنبٍ لم تقترنه".

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