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المرأة
لمحبي نادين نسيب نجيم.. ستعود بـ 3 أعمال جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-05-2025
|
01:34
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أعلن المنتج
صادق الصباح
تعاون شركته الإنتاجية مع الممثلة
نادين نسيب نجيم
في 3 أعمال فنية جديدة في الفترة المقبلة، ما أثار الكثير من التساؤلات الجماهيرية عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد غيابها عن موسم
دراما رمضان
الماضي.
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وبحسب تصريحات إعلامية للصباح، أكد أن هناك 3 مشاريع فنية جديدة تجمع شركته ونادين نسيب نجيم، بالإشارة إلى حضورها في موسم دراما
رمضان
2026 المقبل في مسلسل درامي سيجري التحضير له قريبًا مع المخرج
أمين درة
، بالإضافة إلى مسلسل درامي قصير، وفيلم سينمائي يتسم بالطابع المستقل المناسب للعرض في المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية، على حد تعبيره.
وأوضح الصباح أن شركته مستمرة في التحضيرات للمشروع السينمائي الجديد لنجيم، الذي سبق أن نوهت بحضورها في عمل سينمائي قريب، فيما تتواصل عمليات كتابة العملين الدراميين، الأول مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، والثاني ينتمي للمسلسلات الدرامية ذات الحلقات القصيرة، وقد يُعرَض في عام 2025 الجاري.
كما بين أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع أي فنانين، للمشاركة في أي من هذه الأعمال الفنية ، نظرًا إلى عدم انتهاء مرحلة الكتابة والتحضيرات، قائلًا إن اختيار الأبطال المشاركين في الأعمال إلى جانب نادين لم يحسم بعد.
وربطت آراء إعلامية مطلعة بين استعداد نادين لتسجيل حضورها الفني القوي في عام 2025 وانفصالها عن خطيبها
ناريغ ناربيكيان
، وعما إذا كانت الحالة النفسية السيئة التي مرت بها سببًا في دفعها نحو الأمام في التمثيل، على وجه الخصوص.(إرم)
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