بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)



Advertisement

وكشفت رمزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2" أنها في حال وافقت على تقديم سيرتها في عمل فني، فإن الفنانة ستكون الأنسب. قالت الفنانة القديرة إنها لم تتابع أي عمل خلال موسم الماضي، لأنها تحرص على أداء الفرائض والصيام وقراءة ، موضحةً أن الفنانة تعجبها كثيراً وتعشق تمثيلها، وكذلك ونيللي كريم.وكشفت رمزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2" أنها في حال وافقت على تقديم سيرتها في عمل فني، فإن الفنانة ستكون الأنسب.

وعن أسباب اختيارها لياسمين، أوضحت سهير أنها الأقرب إليها في الشكل بحيث تتمتع بجمال فائق، قائلةً: "ياسمين صبري شبهي جداً في الشكل وهي قمراية". وأكدت أنها ضد تقديم للفنان، لأن هناك أسراراً خاصة في حياته ولا ينبغي البوح بها أو الكشف عنها للجمهور، فهي أمور تخصّه وحده ولا تهم الآخرين.



ونفت رمزي الشائعات التي ربطت بين ارتدائها الحجاب وتأثير متولي الشعراوي، مؤكدةً أن قرارها ارتداء الحجاب كان نابعاً من قناعة شخصية من دون أي تدخل أو تفكير سابق.



وأوضحت أنها التقت بالشيخ الشعراوي بعد اتخاذها القرار، وشعرت في تلك الفترة برغبة في التقرّب الى الله والابتعاد عن التمثيل لبعض الوقت، معتبرةً أن الحجاب فريضة، لكنها لم تشعر بالذنب بعد خلعه، لأن لكل مرحلة من العمر متطلباتها.



وأضافت أن الحجاب بالنسبة إليها داخلي قبل أن يكون مظهراً خارجياً، ويتجلّى في النية والتفكير والمشاعر الإنسانية.

وانتقدت رمزي الأعمال الفنية المعروضة حالياً، مؤكدةً أنها تفتقر الى المضمون القوي والكتابة الهادفة، حيث قالت: "فين ونجيب محفوظ؟". كما عبّرت عن استغرابها من تراجع مستوى الفن في مصر مقارنةً بتطور التكنولوجيا السينمائية.(لها)