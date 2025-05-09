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المرأة
خضعت للمرة الثانية لجراحة استئصال السرطان.. نجمة معروفة تكشف وضع والدتها (صورة)
Lebanon 24
09-05-2025
|
02:26
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روت الفنانة
السعودية
نرمين محسن عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي معاناة والدتها من مرض السرطان.
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وشاركت الممثلة الشابة عبر خاصية القصص المصورة (ستوري) في "إنستغرام"، منشورات أعلنت فيها خضوع والدتها لعملية استئصال هي الثانية بسبب المرض الخبيث، قبل أن تؤكد خروجها بخير وسلامة من
غرفة العمليات
.
على الصعيد الفني، انتهت النجمة الخليجية أخيراً من تصوير مشاهدها في فيلمين سينمائيين، الأول بعنوان "محمول مكفول" من بطولتها، ومن تأليف وسام
قطان
وسيناريو وحوار نهى
السعدي
وإخراج كريم أبوزيد.
وشاركت نيرمين ضيفة شرف في الفيلم الثاني "إسعاف" من بطولة الفنانين:
إبراهيم الحجاج
،
محمد القحطاني
، فيصل الدوخي، فهد البتيري،
بسمة داود
، مطلق مطر، مهند الصالح،
سعيد صالح
، مهدي الناصر،
حسن عسيري
،
علي إبراهيم
،
أحمد فهمي
، لطيفة المجرن، مطلق مطر، سعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، ومن إخراج كولين توج. (لها)
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