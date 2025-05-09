خضعت للمرة الثانية لجراحة استئصال السرطان.. نجمة معروفة تكشف وضع والدتها (صورة)

روت الفنانة نرمين محسن عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي معاناة والدتها من مرض السرطان.

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وشاركت الممثلة الشابة عبر خاصية القصص المصورة (ستوري) في "إنستغرام"، منشورات أعلنت فيها خضوع والدتها لعملية استئصال هي الثانية بسبب المرض الخبيث، قبل أن تؤكد خروجها بخير وسلامة من .



على الصعيد الفني، انتهت النجمة الخليجية أخيراً من تصوير مشاهدها في فيلمين سينمائيين، الأول بعنوان "محمول مكفول" من بطولتها، ومن تأليف وسام وسيناريو وحوار نهى وإخراج كريم أبوزيد.



وشاركت نيرمين ضيفة شرف في الفيلم الثاني "إسعاف" من بطولة الفنانين: ، ، فيصل الدوخي، فهد البتيري، ، مطلق مطر، مهند الصالح، ، مهدي الناصر، ، ، ، لطيفة المجرن، مطلق مطر، سعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، ومن إخراج كولين توج. (لها)