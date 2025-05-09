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المرأة
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر
Lebanon 24
09-05-2025
|
08:30
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فاجأت الفنانة
سيرين عبد
النورمتابعيها بأحدث صورها حيث ظهرت بالشعر الأشقر وقد أثنى على اللوك عدد كبير من متابعيها والبعض الأخر فضلها باللون الغامق.
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وجاءت التعليقات بين: "حبيت شو كيوت، حلوة، رهيبة، ملكة".
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