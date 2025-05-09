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المرأة

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر

Lebanon 24
09-05-2025 | 08:30
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فاجأت الفنانة سيرين عبد النورمتابعيها بأحدث صورها حيث ظهرت بالشعر الأشقر وقد أثنى على اللوك عدد كبير من متابعيها والبعض الأخر فضلها باللون الغامق.
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وجاءت التعليقات بين: "حبيت شو كيوت، حلوة، رهيبة، ملكة".
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