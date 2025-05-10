"لا أستطيع الإنجاب".. نجمة تركية شهيرة "تصدم" الجمهور بتصريحها

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بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا بشأن خبر حمل الممثلة من زوجها المغني ، خرجت الأخيرة عن صمتها و صرحت قائلة: " أشكر كل من هنأني بحب لكن أنا لست حاملا ولن يحدث ذلك".وأضافت سات: "إذا سمعتم أنني أصبحت أما فاعلموا أنني طفلا أما عن الإنجاب فللأسف لا استطيع".يُذكر ان سات اشتهرت في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق شهرة واسعة في الوطن العربي بدور " ".