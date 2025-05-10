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المرأة

"لا أستطيع الإنجاب".. نجمة تركية شهيرة "تصدم" الجمهور بتصريحها

Lebanon 24
10-05-2025 | 01:51
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بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا بشأن خبر حمل الممثلة التركية بيرين سات من زوجها المغني كنان دوغلو، خرجت الأخيرة عن  صمتها و صرحت قائلة: " أشكر كل من هنأني بحب لكن أنا لست حاملا ولن يحدث ذلك".
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وأضافت سات: "إذا سمعتم أنني أصبحت أما فاعلموا أنني تبنيت طفلا أما عن الإنجاب فللأسف لا استطيع".

يُذكر ان بيرين سات اشتهرت في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق شهرة واسعة في الوطن العربي  بدور "بيهتار". 
 
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