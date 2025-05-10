منى زكي تفوز بجوائز عن دورها في أحدث أفلامها

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تمكن فيلم " " للفنانة من أن يحصد خمس جوائز في ختام مهرجان للسينما في دورته الـ73 برئاسة الأب .حيث حصلت الفنانة منى زكي على ممثلة، فيما حصل الفيلم على مناصفة بين المنتجة العقاد والمنتج وتسلمتها العقاد لسفر حفظي خارج مصر، بينما تسلم المخرج جائزة أفضل إخراج، ونال جائزة أفضل مونتير، ، بينما تسلم مدير التصوير فوزي جائزة أفضل تصوير.وصعدت منى زكي الى المسرح لاستلام الجائزة التي قدمها لها الفنان ، معلقاً: "منى زكي معجونة فن وبتشتغل مع نفسها بمنتهى القوة يشرفني أن أقدم الجائزة دي للأخت والصديقة منى زكي".لترد عليه منى قائلة: "شكرًا يا كلامك وشكرًا المركز الكاثوليكي ومش أول مرة أحس إحساس الدفء". (لها)