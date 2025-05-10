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المرأة
منى زكي تفوز بجوائز عن دورها في أحدث أفلامها
Lebanon 24
10-05-2025
|
15:00
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تمكن فيلم "
رحلة 404
" للفنانة
منى زكي
من أن يحصد خمس جوائز في ختام مهرجان
المركز الكاثوليكي
للسينما
المصرية
في دورته الـ73 برئاسة الأب
بطرس دانيال
.
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حيث حصلت الفنانة منى زكي على
جائزة أفضل
ممثلة، فيما حصل الفيلم على
جائزة أفضل فيلم
مناصفة بين المنتجة
شاهيناز
العقاد والمنتج
محمد حفظي
وتسلمتها العقاد لسفر حفظي خارج مصر، بينما تسلم المخرج
هاني خليفة
جائزة أفضل إخراج، ونال جائزة أفضل مونتير،
محمد عيد
، بينما تسلم مدير التصوير فوزي
درويش
جائزة أفضل تصوير.
وصعدت منى زكي الى المسرح لاستلام الجائزة التي قدمها لها الفنان
عمرو يوسف
، معلقاً: "منى زكي معجونة فن وبتشتغل مع نفسها بمنتهى القوة يشرفني أن أقدم الجائزة دي للأخت والصديقة منى زكي".
لترد عليه منى قائلة: "شكرًا يا
عمرو على
كلامك وشكرًا المركز الكاثوليكي ومش أول مرة أحس إحساس الدفء". (لها)
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