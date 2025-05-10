إليك وصفات سحرية للرموش

Advertisement

الرموش الطويلة والكثيفة تمنح العينين خاصة وتزيد من الثقة بالنفس.وعلى الرغم من وجود العديد من المنتجات التجارية المتاحة لتعزيز نمو الرموش، إلا أن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى العلاجات الطبيعية. فقال خبير الصحة، الدكتور ، إن هناك طرق أفضل الطرق لتحسين صحة الرموش وجعلها أكثر كثافة ولمعانا.وأوصى ، المتخصص في نظام كيتو الغذائي والصيام المتقطع، باستخدام مزيج من والزيوت الطبيعية لتحقيق أفضل النتائج.وخلال مقطع فيديو له على " "، أوضح بيرغ أن "الرموش تتكون أساسا من البروتين، ولكن لصناعة هذا البروتين، يحتاج الجسم إلى معادن نادرة تساعد على تكوين الأحماض الأمينية التي تتحول إلى بروتينات".وواصل: "نقص بعض هذه المعادن يمكن أن يسبب مشكلات صحية تؤثر على جسمك، مثل فقدان الرموش أو ضعفها".وأكد بيرج أن الزنك معدن أساسي للنمو الصحي للرموش والشعر .وأضاف: " تتناول مكملات الزنك، من الأفضل اختيار مكمل يحتوي على مزيج من المعادن النادرة، لأن الزنك يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك توازن مع معادن أخرى". (مصراوي)