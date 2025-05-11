Advertisement

المرأة

بعد رحيلها عن الـ"ال بي سي"... إعلاميّة تُغادر لبنان وهذه وجهتها الجديدة! (صورة)

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1358830-638825711556677566.jpg
Doc-P-1358830-638825711556677566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت مذيعة الـ"ال بي سي" بيرلا نجار صورة لزميلتها السابقة في القناة ماريلين صليبي وهي تُغادر لبنان عبر مطار بيروت الدوليّ.
Advertisement
 
 
وعلّقت نجار على الصورة قائلة: "ماريلين... الصديقة، الحلوة، الذكية الشغوفة، الشاطرة، المحبة... عقد ما رح اشتاق لقعداتنا الشبة يومية، عقد ما رح كون فخورة بشمسك اللي رح تشرق وهالمرة من اربيل، ربحتك اربيل وخسرك لبنان، ستبدعين وأينما حللت".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ صليبي أعلنت عن رحيلها عن الـ"ال بي سي"، بعد سنوات من العمل في القناة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
lebanon 24
11/05/2025 20:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما تركت القناة بسبب الوضع الأمنيّ... إعلاميّة تعود إلى الـ"ال بي سي" (صورة)
lebanon 24
11/05/2025 20:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جميلة جدّاً... إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بـ"لوك" جديد هكذا أصبحت (فيديو)
lebanon 24
11/05/2025 20:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
lebanon 24
11/05/2025 20:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:39 | 2025-05-11
10:46 | 2025-05-11
08:55 | 2025-05-11
05:41 | 2025-05-11
02:00 | 2025-05-11
23:00 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24