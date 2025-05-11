نشرت مذيعة الـ" " صورة لزميلتها السابقة في القناة وهي تُغادر عبر الدوليّ.

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وعلّقت نجار على الصورة قائلة: "ماريلين... الصديقة، الحلوة، الذكية الشغوفة، الشاطرة، المحبة... عقد ما رح اشتاق لقعداتنا الشبة يومية، عقد ما رح كون فخورة بشمسك اللي رح تشرق وهالمرة من ، ربحتك اربيل وخسرك لبنان، ستبدعين وأينما حللت".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعلنت عن رحيلها عن الـ"ال بي سي"، من العمل في القناة.