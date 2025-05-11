بوسي شلبي تردّ على ورثة محمود عبد العزيز: "حقك هيرجع"

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وقالت شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "متخافش ، حقك هيرجع يا حاج محمود". ردت المذيعة ، على الجدل الذي صاحب صدور بيان من ورثة الفنان ، يؤكد طلاقها منه قبل وفاته.وقالت شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "متخافش ، حقك هيرجع يا حاج محمود".



وكان ، حسام نبيل، محامي شلبي قد أصدر بيانا نفى فيه أن تكون موكلته قد خسرت كافة درجات التقاضي في ما يخص علاقتها بالفنان الراحل. (سكاي نيوز)