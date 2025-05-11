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المرأة

بوسي شلبي تردّ على ورثة محمود عبد العزيز: "حقك هيرجع"

Lebanon 24
11-05-2025 | 10:46
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ردت المذيعة المصرية بوسي شلبي، على الجدل الذي صاحب صدور بيان من ورثة الفنان محمود عبد العزيز، يؤكد طلاقها منه قبل وفاته.
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وقالت شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "متخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حاج محمود".

وكان مكتب المستشار القانوني، حسام نبيل، محامي شلبي قد أصدر بيانا نفى فيه أن تكون موكلته قد خسرت كافة درجات التقاضي في ما يخص علاقتها بالفنان الراحل. (سكاي نيوز)
 
 
 
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