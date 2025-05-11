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المرأة
بوسي شلبي تردّ على ورثة محمود عبد العزيز: "حقك هيرجع"
Lebanon 24
11-05-2025
|
10:46
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ردت المذيعة
المصرية
بوسي شلبي
، على الجدل الذي صاحب صدور بيان من ورثة الفنان
محمود عبد العزيز
، يؤكد طلاقها منه قبل وفاته.
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وقالت شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "متخافش
يا حبيبي
، حقك هيرجع يا حاج محمود".
وكان
مكتب المستشار القانوني
، حسام نبيل، محامي شلبي قد أصدر بيانا نفى فيه أن تكون موكلته قد خسرت كافة درجات التقاضي في ما يخص علاقتها بالفنان الراحل. (سكاي نيوز)
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