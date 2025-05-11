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المرأة

باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

Lebanon 24
11-05-2025 | 11:39
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ظهرت الفنانة  درة زروق خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، مرتدية إطلالة أنيقة مكونة من قطعتين باللون الأسود الأنيق بأكمام قصيرة مُنسقة مع تنورة واسعة، وحقيبة من الجلد بتصميم من "ديور" وأقراط دائرية ذهبية مميزة.
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