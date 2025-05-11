باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ظهرت الفنانة خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، مرتدية إطلالة أنيقة مكونة من قطعتين باللون الأسود الأنيق بأكمام قصيرة مُنسقة مع تنورة واسعة، وحقيبة من الجلد بتصميم من "ديور" وأقراط دائرية ذهبية مميزة.

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