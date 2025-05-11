زيت جوز الهند للشعر.. هذا ما يجب ان تعرفيه

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ويعد زيت جوز الهند بحسب الخبراء خيارا مثاليا لتغذية الشعر والحفاظ على لمعانه، لكن يتوقف ذلك على نوع الشعر كما أنه لا يجب الإفراط في استخدامه.



يتمّ إنتاج زيت جوز الهند في ، والهند، والفلبين حيث يُستخرج من لب هذه الثمرة ويُعصر على البارد من دون إضافة أي مواد أخرى إليه. أما حفظه فيتمّ في مكان جاف بعيداً عن الحرارة والضوء. وهو يتمتّع عادةً بصيغة زيتيّة سائلة أو صلبة مثل الزبدة كما يمكن حفظه في الثلاجة. يتحدّث بعض خبراء العناية بالشعر عن فوائد زيت جوز في تعزيز صحة الشعر وحيويته، فيما يتهمه البعض الآخر بأنه غير مفيد بل مؤذٍ للشعر، فما حقيقة فعالية هذا الزيت النباتي في هذا المجال وهل يفي حقاً بالوعود التي يُطلقها؟ويعد زيت جوز الهند بحسب الخبراء خيارا مثاليا لتغذية الشعر والحفاظ على لمعانه، لكن يتوقف ذلك على نوع الشعر كما أنه لا يجب الإفراط في استخدامه.يتمّ إنتاج زيت جوز الهند في ، والهند، والفلبين حيث يُستخرج من لب هذه الثمرة ويُعصر على البارد من دون إضافة أي مواد أخرى إليه. أما حفظه فيتمّ في مكان جاف بعيداً عن الحرارة والضوء. وهو يتمتّع عادةً بصيغة زيتيّة سائلة أو صلبة مثل الزبدة كما يمكن حفظه في الثلاجة.

فوائده للشعر

يتميّز زيت جوز الهند بغناه بحمض اللوريك الذي يتمتّع بخصائص مُضادة للميكروبات وبقدرة على اختراق ألياف الشعر لتغذيتها، وترطيبها، وحمايتها من الاعتداءات الخارجيّة. يوصى باستخدام هذا الزيت للعناية بالشعر الجاف والمُتضرّر من كثرة التلوين أو الإفراط باستخدام أدوات التصفيف الكهربائية،كما يُشكّل حليفاً مثالياً أيضاً للشعر الخشن، إذ يعمل على تعزيز حيويته وليونته.



بفضل مُحتواه العالي من الأحماض الدهنيّة المُشبعة، يتمتّع زيت جوز الهند بخصائص مُطرّية كما أنه يُحافظ على تماسك قشور الشعر مما يجعلها ناعمة، لامعة، ليّنة، ومليئة بالحيويّة. وهو يتمتّع بخصائص مُطهّرة، مُضادة للبكتيريا وللفطريات تحوّله إلى أحد أشهر الزيوت النباتية المُستعملة للعناية بفروة الرأس ومُعالجة قشة الشعر.



يؤمّن زيت جوز الهند أيضاً حماية للشعر من التلوث، والشمس، والتدخين، وأدوات التسريح والتصفيف. وهو يُغلّف الشعر بطبقة كما يعمل على تقويته بفضل غناه بالفيتامين E وK بالإضافة إلى الحديد كما يُسهّل فكّ تشابك الشعر وتعزيز نعومته.



كيفيّة استعماله

يمكن استعمال هذا الزيت كقناع مرة واحدة في الأسبوع على الشعر الجاف ومرة أو مرتين في الشهر على أنواع الشعر الأخرى. وهو يُترك عليه لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة أو حتى طوال الليل عند الرغبة بذلك. يتمّ تطبيق هذا الزيت من الجذور إلى الأطراف وحتى على فروة الرأس في حال المعاناة من القشرة، أما في حالة الشعر الدهني فيّنصح بتطبيقه على طول الشعر وأطرافه دون الجذور. وفي حال كان هذا الزيت بصيغته الصلبة، يُنصح بتذويبه في المايكرويف لتسهيل استعماله على الشعر بصيغته السائلة.



يمكن استعمال زيت جوز الهند كمكوّن عناية يوميّة للشعر من خلال تسخين كمية صغيرة منه بين راحتي اليدين وتمرير هذه الأخيرة على طول الشعر والأطراف مع تجنّب فروة الرأس، كما يمكن استعماله لفك تشابك الشعر من خلال تسخينه في حمام مائي ثم تطبيقه على الشعر من الأطراف إلى الجذور وتركه لبضع دقائق قبل تسريح الشعر بمشط عريض.