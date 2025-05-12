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المرأة

من التمثيل الى عالم ادارة الاعمال.. حلا شيحة تدخل عالم أعمال السوشيال ميديا

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:00
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أعلنت الفنانة حلا شيحة دخولها تجربة عالم "بيزنس" السوشيال ميديا، حيث قررت إطلاق محتوى لمتابعيها عبر حسابها الخاص في"إنستغرام"، في تجربة تهدف الى فتح قنوات تواصل مباشرة وأكثر حصرية مع جمهورها.
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وقدّمت حلا شيحة خدمة "الستوري المدفوع" عبر منصتها في "إنستغرام"، حيث حدّدت قيمة الاشتراك الشهري بـ 250 جنيهاً، ويحصل المشتركون على شارة تميز، فضلاً عن الوصول الى محتوى حصري لا يُتاح للمتابعين العاديين.
وتتضمن الخدمة الجديدة مزايا عدة للمشتركين، مثل إمكانية إرسال رسائل جماعية، والانضمام الى قنوات تواصل مغلقة، بالإضافة الى دعوات لحضور مناسبات خاصة. وتعكس هذه الخطوة رغبة حلا في بناء علاقة أكثر عمقاً وخصوصية مع جمهورها.

وكانت حلا شيحة قد أثارت جدلاً واسعاً بعد نشر صورة على "إنستغرام" تظهر فيها بالحجاب مجدّداً، وذلك بعد فترة من خلعه، وتفاعل المتابعون مع الصورة وقد انقسموا بين مؤيد لهذا القرار ومُعارض له.

وفي ردّ فعلها الأول على تعليقات جمهورها، قالت: "والله متشكرة جداً لكلامكم، وفهماكم جداً وطبعاً بحب الحجاب جداً لأني بحب القرآن جداً وفاهماه وفاهمة معانيه".

كما كشفت عن رؤيا وهي في سنّ الثالثة والعشرين، قائلةً: "شفت رؤيا يوم القيامة وبعدها شفت إني بقرأ سورة "ياسين"، ولما قريت القرآن لأول مرة حسيت إن كل المعاني وصلتني بوضوح".

وفي ختام حديثها، أوضحت حلا شيحة الأسباب التي دفعتها لارتداء الحجاب من جديد، مشيرةً الى أنها شعرت بأن الظروف المحيطة تجعلها مسؤولة عن نفسها أولاً، حيث قالت: "كل الأحداث اللي حوالينا خلّتني أحس إن كلنا عندنا مسؤولية، وأول مسؤولية إننا نصلح نفسنا الأول".
 
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