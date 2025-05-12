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المرأة

لمناسبة عيد الام في واشنطن.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بإنجاب توأم

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:47
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فاجأت الفنانة آمبر هيرد الجميع بالإعلان عن خبر استقبالها لتوأم، فتاة اختارت لها اسم "أغنيس" وصبي اسمته "أوشن"، وذلك بالتزامن مع الأحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة الأميركية.
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وشاركت الفنانة الأميركية عبر حسابها على إنستغرام، صورة تُظهر أقدام الطفلين الصغيرين، وأرفقتها بتعليق عبّرت خلاله عن سعادتها لأن عائلتها أصبحت أكبر، وكتبت "عيد الأم 2025 سيكون يوما لا يُنسى بالنسبة لي. أشعر بفرحة لا توصف وأنا أحتفل باستكمال العائلة التي حلمت بها لسنوات. اليوم أُعلن رسمياً أنني استقبلت توأماً: ابنتي أغنيس، وابني أوشن، اللذان يملآن يدي وقلبي".
وأضافت هيرد دون الكشف عن هوية الوالد: "عندما أنجبت ابنتي الأولى أوناغ قبل أربع سنوات، تغير عالمي إلى الأبد، ولم أتخيل أنني سأشعر بسعادة أكبر، لكنني الآن أعيش فرحة مضاعفة ثلاث مرات! أن أصبح أمّاً بمفردي وبشروطي رغم تحديات الخصوبة كان من أعمق التجارب في حياتي. وسأظل ممتنة لأنني تمكنت من اتخاذ هذا القرار بمسؤولية ووعي".

سكل هذا الإعلان مادة دسمة لوسائل الإعلام العالمية التي استغربت الأمر لأنه لم يسبق لها أن أعلنت عن حملها او ارتباطها، متسائلين عن الطريقة التي اعتمدتها لإنجاب هذا التوأم.
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